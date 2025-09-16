0

Pico y Placa 2025: Estos automóviles no circulan en Bogotá HOY, martes 16 de septiembre

Revisa AQUÍ cuáles son los automóviles que no circulan HOY, martes 16 de septiembre este 2025, por el Pico y Placa en Bogotá, Colombia.

Roxana Aliaga
Revisa el Pico y Placa en Bogotá HOY, martes 16 de setiembre.
Revisa el Pico y Placa en Bogotá HOY, martes 16 de setiembre. | Colombia.
COMPARTIR

No dejes que el 'Pico y Placa' de hoy, martes 16 de septiembre, por ello, es importante que conozcas cuáles son los vehículos que pueden circular en Bogotá sin recibir sanciones. Recuerda, que las restricciones vehiculares cambian según el día de la semana, hora, tipo de auto y terminación de placa.

Así puedes pagar las facturas de agua de Aguacar.

PUEDES VER: GUÍA FÁCIL para pagar las facturas de agua EN LÍNEA: Así puedes hacerlo por el PSE

El programa impulsado por la Secretaría de Movilidad de Bogotá busca reducir la circulación de los vehículos, esto generará disminuir el tráfico vehicular, así como los altos niveles de contaminación ambiental en la ciudad.

Pico y Placa HOY, 16 de setiembre

  • Particulares: 1, 2, 3, 4, 5
  • Taxis: 3 y 4
  • Motos: No aplica

Se debe tener en cuenta que, la restricción vehicular inicia a las 5:30 a.m. para los taxis y transportes especiales, mientras que para los automóviles particulares comienza a las 6:00 a.m. La medida finaliza a las 21:00 horas.

pico y placa para hoy en bogotá

Nuevas reglas del Pico y Placa. (Infobae)

Grupos de Pico y Placa

Los vehículos se dividen en dos grupos, el primero lo conforman los automóviles con terminación 1, 2, 3, 4 o 5 y el segundo incluye a los que finalicen con 6, 7, 8, 9 u 0. A continuación, te diremos qué días circulan los autos particulares.

  • No circulan los días pares: 1, 2, 3, 4, 5.
  • No circulan los días impares: 6, 7, 8, 9, 0.

Sanciones por violar el Pico y Placa

Si un conductor viola el Pico y Placa en cualquiera de sus versiones, las autoridades de Bogotá pueden ponerle una multa que asciende a los 522.900 pesos colombianos, además, el auto queda inmovilizado, según indica el Código Nacional de Tránsito para la infracción C.14.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Horóscopo de hoy, martes 16 de septiembre: tarot, predicciones y número de la suerte según Josie

  2. Resultados La Tinka del domingo 14 de septiembre: sorteo completo y ganadores AQUÍ

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano