Pico y Placa 2025: Estos automóviles no circulan en Bogotá HOY, martes 16 de septiembre
Revisa AQUÍ cuáles son los automóviles que no circulan HOY, martes 16 de septiembre este 2025, por el Pico y Placa en Bogotá, Colombia.
No dejes que el 'Pico y Placa' de hoy, martes 16 de septiembre, por ello, es importante que conozcas cuáles son los vehículos que pueden circular en Bogotá sin recibir sanciones. Recuerda, que las restricciones vehiculares cambian según el día de la semana, hora, tipo de auto y terminación de placa.
El programa impulsado por la Secretaría de Movilidad de Bogotá busca reducir la circulación de los vehículos, esto generará disminuir el tráfico vehicular, así como los altos niveles de contaminación ambiental en la ciudad.
Pico y Placa HOY, 16 de setiembre
- Particulares: 1, 2, 3, 4, 5
- Taxis: 3 y 4
- Motos: No aplica
Se debe tener en cuenta que, la restricción vehicular inicia a las 5:30 a.m. para los taxis y transportes especiales, mientras que para los automóviles particulares comienza a las 6:00 a.m. La medida finaliza a las 21:00 horas.
Nuevas reglas del Pico y Placa. (Infobae)
Grupos de Pico y Placa
Los vehículos se dividen en dos grupos, el primero lo conforman los automóviles con terminación 1, 2, 3, 4 o 5 y el segundo incluye a los que finalicen con 6, 7, 8, 9 u 0. A continuación, te diremos qué días circulan los autos particulares.
- No circulan los días pares: 1, 2, 3, 4, 5.
- No circulan los días impares: 6, 7, 8, 9, 0.
Sanciones por violar el Pico y Placa
Si un conductor viola el Pico y Placa en cualquiera de sus versiones, las autoridades de Bogotá pueden ponerle una multa que asciende a los 522.900 pesos colombianos, además, el auto queda inmovilizado, según indica el Código Nacional de Tránsito para la infracción C.14.
