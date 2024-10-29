GUÍA FÁCIL para pagar las facturas de agua EN LÍNEA: Así puedes hacerlo por el PSE

ATENCIÓN. Con el objetivo de agilizar y facilitar los procesos de pago de las facturas del agua en Cartagena, la entidad Aguas de Cartagena (Acuacar) decidió disponer una gran opción para los usuarios y es pagar sus facturas de agua en internet, de esa manera evitarás las largas colas que se forman.

Es bueno mencionar que Acuacar presta el servicio de agua a más de 320.000 usuarios y posee una cobertura del 99% en el servicio de acueducto y del 91% en el servicio de alcantarillado, por lo que es muy importante en Cartagena.

¿Cómo puedo pagar el recibo de Acuacar en línea?

Si en caso tienes pagos pendientes en Aguas de Cartagena, te diremos cómo seguir estos pasos para cancelar tu deuda.

Ingresa a www.acuacar.com y haz clic en el botón que se encuentra ubicado en la parte superior derecha de la página 'Pague su factura Aquí'.

Una vez que estés allí, podrás realizar el pago tanto por clave de pago (este código lo encuentras en la parte inferior del recibo de la luz, arriba del código de barras, y es de 14 dígitos) o con el número de póliza (que se encuentra igualmente en el recibo, pero en la parte superior del recibo y es de 6 dígitos).

Después, deberás colocar tus datos de identificación, como el tipo de identificación, número, nombres, apellidos, correo electrónico, dirección y teléfono celular.

Luego deberás elegir tu método de pago, entre los que se encuentra la plataforma de PSE que tiene alianza con varias entidades bancarias, incluyendo Nequi y Daviplata.

Para finalizar el proceso, deberás pagarlo y ya quedará el recibo cancelado.

¿Qué hago si tengo problemas con mi factura?

Para mejorar el servicio de todos los ciudadanos de Cartagena, precisamente del servicio de atención al cliente para trámites relacionados con los servicios prestados por Acuacar, la entidad abrió Zonas de Autogestión.

Desde hace un tiempo estas zonas actúan como módulos multiservicio y sobre todo como canales de atención especiales ubicados en diversas partes de la ciudad. Esto se podrá hacer ahí:

Efectuar el pago de sus facturas en línea

Consultar el estado de su deuda, en caso de tenerla

Solicitar duplicado de su factura digital

Agendar citas de atención

Realizar videollamadas con asesores, en un horario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:300 p.m.

Actualmente hay 3 zonas de autogestión, el primero está ubicado en Multicentro La Plazuela (Santa Mónica Diag. 31 # 71 - 130), el segundo en el Portal del Prado (Calle 53 N° 46 - 192) y el tercero está abierto en el Centro Comercial Portal de San Felipe del barrio Pie del Cerro (Cl. 30 #17-140).