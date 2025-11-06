- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Bolivia vs Italia
- Argentina vs Túnez
- Lista de convocados de Perú
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Horóscopo de hoy, viernes 7 de noviembre: tarot y predicciones de Josie
El horóscopo del 7 de noviembre de 2025 señala un cierre de semana propicio para equilibrar emociones y retomar planes. Josie Diez Canseco invita a dejar atrás tensiones acumuladas.
El horóscopo de hoy, viernes 7 de noviembre de 2025, marca un cierre de semana lleno de oportunidades para equilibrar tus emociones y retomar planes pendientes. Josie Diez Canseco resalta que es un momento ideal para dejar atrás tensiones acumuladas y enfocarte en lo que realmente te motiva.
En el ámbito amoroso, las energías astrales favorecen los encuentros sinceros y la reconciliación, mientras que en lo laboral se recomienda actuar con prudencia antes de tomar decisiones importantes. Aprovecha este día para liberar cargas y dar paso a un fin de semana más ligero y armonioso.
Horóscopo de hoy, viernes 7 de noviembre según Josie Diez Canseco
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy sacarás provecho de tu soltería y te mostrarás abierta a las aventuras sentimentales. Quedarás satisfecho con el avance laboral que lograrás.
- Número de suerte 21.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Hoy el ser amado te sorprenderá con un itinerario muy divertido que les permitirá estar juntos. Gente del extranjero te brindará su apoyo para que trabajes en el exterior.
- Número de suerte 20.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Le propondrás al ser amado realizar un paseo al aire libre, te ayudará a despejar tu mente. Aceptarás una invitación social y conocerás gente importante.
- Número de suerte 7.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: El ser amado se dará cuenta que quieres librarte de su compañía y se alejará. Te guardarás las recomendaciones para otro día porque sentirás desconfianza.
- Número de suerte 5.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: A pesar de sentirte triste por el término de tu vida sentimental, sabrás adaptarte a los cambios. Estarás lleno de trabajo, pero los realizarás con agrado.
- Número de suerte 12.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Buscarás un lugar acogedor para expresar tu amor a esa persona que te interesa. Ayudaras a tus compañeros con tus conocimientos laborales y ganaras el respeto de todos.
- Número de suerte 3.
LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Hoy te sentirás incómoda por los celos del ser amado, decidirás prestarle más atención. Tu economía sufrirá algunos reajustes, no te extralimites en tus gastos.
- Número de suerte 4.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Tu pose de dominante harán que el ser amado prefiera no verte el día de hoy. A pesar de algunos errores cometidos tus superiores compensarán tu esfuerzo.
- Número de suerte 8.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Hoy una persona que te quiere separar del ser amado distorsionara las cosas a su favor. Terminarás tus trámites y documentos sin necesidad de pedir ayuda.
- Número de suerte 15.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tu sensualidad te meterá en más de una situación incómoda con el sexo opuesto. Tu talento te hará sobresalir en tu trabajo.
- Número de suerte 2.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Serás cuidadoso al expresar tus opiniones respecto al ser amado, disfrutarás de unión. Revisa tus documentos para que no haya problemas con los trámites que tengas.
- Número de suerte 17.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Te enterarás que el ser amado deberá salir de viaje por motivos laborales, será por corto tiempo. Retomarás un proyecto que dejaste inconcluso.
- Número de suerte 10.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50