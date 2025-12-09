Vibra Perú 2025: CRÓNICA de un fin de semana de música, sabor y fervor popular

El sábado 6 y domingo 7 de diciembre, el recinto Costa 21, en la Costa Verde de San Miguel, se transformó en epicentro de alegría, nostalgia y celebración cultural con la sexta edición de Vibra Perú 2025, un festival que no solo reunía una constelación de voces, sino también generaciones, estilos y raíces.

Día 1: un festín de cumbia, folclore y fiesta popular

La jornada del sábado arrancó con lo mejor de nuestras raíces: Raíces de Jauja abrió el escenario con ritmos andinos repletos de color, danza y tradición, una bienvenida emotiva que conectó de inmediato con quienes disfrutaban el atardecer limeño. Luego llegaron Pelo D'Ambrosio y su propuesta folclórica, aportando suavidad y nostalgia, para dar paso a una mezcla vibrante de estilos.

A lo largo de la tarde, nombres como Juaneco y su Combo, Max Castro, Tomás Suárez‑Vértiz y Daniela Darcourt desfilaron por el escenario, ofreciendo una paleta sonora que atravesó desde lo andino hasta la salsa y la cumbia más urbana.

El broche de oro lo puso Armonía 10, con un show extendido que encendió la fiesta: su cumbia envolvió a miles de asistentes que, bajo luces y algarabía, entregaron sus pasos al ritmo de himnos populares. El primer día cerró con la energía a tope, dejando claro que Vibra Perú era, de lejos, una jornada para bailar, vibrar y celebrar la identidad.

Día 2: nostalgia, cumbia selvática y el estallido de emoción con Ke Personajes

El domingo, la vibra continuó con una apertura más tranquila, pero cargada de promesas: Zen y Río dieron inicio a la tarde musical, seguidos por voces conocidas del folclore y la cumbia (William Luna, Septeto Acarey, Antología y Son del Duke).

Un momento muy esperado llegó con Los Mirlos y Mauricio Mesones: la cumbia selvática se mezcló con el sabor urbano, mientras el público bailaba sin descanso. Mesones ofreció uno de los momentos más icónicos del festival: en medio de su show regaló sus icónicos lentes, generando risas, emoción y uno de los instantes más compartidos en redes.

Pero la noche alcanzó su punto máximo cuando subió al escenario Ke Personajes, la banda argentina que cerró Vibra Perú con un show lleno de potencia y fervor. Su vocalista, conocido por éxitos en cumbia villera y pop tropical, encendió a la multitud, invitando al escenario a su imitador de Yo Soy, con quien improvisó un show que combinó joyas del repertorio y pasos de baile contagiosos. Fue un cierre explosivo, entre gritos, aplausos y una ola inmensa de emoción.