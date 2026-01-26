Horóscopo de hoy, martes 27 de enero según Josie Diez Canseco: lee aquí el tarot y predicciones

El horóscopo de hoy, martes 27 de enero de 2026, señala una jornada propicia para enfrentar temas que venían postergándose. En el ámbito personal, será importante comunicar ideas con calma y evitar reacciones impulsivas que puedan generar tensiones innecesarias.

En el plano laboral y económico, las predicciones destacan avances concretos si se actúa con enfoque y responsabilidad. Resolver pendientes, revisar acuerdos y organizar tareas permitirá cerrar el día con sensación de progreso y mayor control sobre lo que viene.

Horóscopo de hoy, martes 27 de enero de 2026

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Día de conflictos con tu pareja por tus celos y exigencias, hoy no lograrás que esté pendiente de ti como pensabas, tendrás mucho tiempo solo para recapacitar y darte cuenta que con imposición no lograrás lo que te propones. Debes ser más paciente y constante para lograr mejores resultados laborales, tu apresuramiento sólo te llevará a equivocaciones y pérdida de tiempo.

Número de suerte, 1.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Hoy tu pareja te hablará claro y te pedirá más compromiso y seriedad con tus promesas, tendrás que reconocer que has descuidado tu relación y rectificar para recuperar la armonía y su confianza. En tu trabajo evita discusiones inútiles pues no tienes muchas posibilidades de que te den la razón, espera, tu momento llegará y todos reconocerán tu talento.

Número de suerte, 7.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Surgirán malos entendidos con tu pareja provocadas por terceras personas, trata de no agravar más las cosas con discusiones, no es un buen día para aclaraciones, espera que los dos estén más tranquilos. Tu perseverancia y esfuerzo serán recompensados, recibirás una noticia muy buena para ti, puede ser un aumento o un ascenso.

Número de suerte, 10.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Estarás muy activo, lleno de energía positiva y sensualidad, hoy atraerás miradas y despertarás pasiones a tu paso, trata de ser discreto para evitar malos entendidos con tu pareja. Día de avances importantes a nivel laboral, hoy encontrarás el apoyo que necesitabas y podrás poner en marcha proyectos que estaban estancados.

Número de suerte, 6.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Será un día donde el amor y la confianza te harán sentir afortunado, al fin terminará esa etapa donde las discusiones se producían por cualquier motivo. Los buenos resultados de tu trabajo te dan seguridad, hoy presentarás nuevos proyectos, la confianza y claridad que demostrarás te permitirá conseguir el apoyo que buscas.

Número de suerte, 2.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Sentirás la necesidad de hablar con alguien sobre tus confusiones sentimentales, elige bien a la persona a quien le confiarás asuntos tan íntimos, porque podrían surgir problemas con tu pareja por una infidencia. Dedicarás toda tu atención a un nuevo proyecto, lograrás concretarlo y te dará muy buenas recompensas.

Número de suerte, 10.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: No te dejes llevar por la ilusión, deja que el tiempo ahonde los sentimientos antes de pensar en algo serio, refuerza la confianza y la comunicación y tu relación será estable. Día de cambios en tu trabajo que te pondrán nervioso, tranquilízate, esos cambios traerán oportunidades y si las aprovechas progresarás profesionalmente.

Número de suerte, 22.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Estarás inquieto, con exigencias y planes que cambiarás constantemente, hoy tu relación sentimental estará llena de altibajos producidos por tus cambios de humor. Día de complicaciones en tu trabajo, no confíes en nadie para ver asuntos delicados, encárgate personalmente porque sólo así las cosas retomarán su cause normal.

Número de suerte, 15.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Cuando todo parecía perdido el amor predomina al orgullo, hoy tu situación sentimental cambia y vuelve la armonía, empezarás una etapa de mejor entendimiento y planes que lograrás concretar con tu pareja. Tu esfuerzo por salir del estancamiento no ha sido en vano, empezarán a llegar las recompensas y podrás disfrutar del bienestar soñado.

Número de suerte, 17.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Alguien que siente algo más que amistad por ti te hará comentarios maliciosos sobre tu pareja, las cosas no pasarán de un mal momento gracias a la confianza que existe en tu relación. Estarás muy entusiasta y le pondrás mucho empeño a tu trabajo, aunque surgirán algunos contratiempos nada te detendrá en tus propósito de alcanzar tu meta.

Número de suerte, 13.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: La persona que se fue volverá buscando otra oportunidad, no regreses a lo mismo sólo por soledad o por costumbre, más pronto de lo que imaginas llegará a tu vida alguien que sí te merece, ten paciencia. Hoy tu experiencia y habilidad se impondrá en una negociación importante, lograrás llegar a acuerdos muy favorable para ti.

Número de suerte, 9.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Tu relación sentimental va por buen camino, las mejoras y el buen entendimiento continuarán y los planes que te parecían tan lejanos se concretarán en muy poco tiempo. Hoy manejarás con mucho tacto un problema en tu trabajo, encontrarás una solución con la que todos estarán de acuerdo.