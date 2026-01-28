Horóscopo de hoy, jueves 29 de enero según Josie: tarot, predicciones y número de la suerte

El horóscopo de hoy, jueves 29 de enero de 2026, plantea un día en el que tomar posición será clave. En el ámbito emocional, se recomienda claridad al expresar lo que se siente, evitando silencios que puedan generar malentendidos o tensiones innecesarias.

En lo laboral y económico, las predicciones señalan avances si se mantiene una actitud práctica y organizada. Resolver trámites, cerrar acuerdos o dejar definidos temas importantes permitirá llegar al final de la semana con mayor tranquilidad y control.

Horóscopo de hoy, jueves 29 de enero de 2026 según Josie

ARIES: 20 MAR - 19 ABR.: Analizarás tus sentimientos con objetividad, reconocerás que son tus celos y carácter autoritario el motivo de las discusiones con tu pareja, hoy empezarás a cambiar tu actitud y tu relación mejorará mucho. No será un día muy favorable, las cosas irán despacio y los asuntos que tienes pendiente se solucionarán pero con alguna lentitud.

Número de suerte, 1.

TAURO: 20 ABR - 20 MAY.: Te darás cuenta que no todos los que te aconsejan tienen buenas intenciones y serás más discreto con tus asuntos sentimentales, hoy tomarás decisiones guiándote sólo por tu corazón y te irá bien. Contarás con el tiempo y la tranquilidad para trabajar en el proyecto que tienes en mente desde hace mucho y que hasta ahora no habías podido concretar.

Número de suerte, 3.

GÉMINIS: 21 MAY - 21 JUN.: Transmitirás alegría y positivismo que te harán destacar a donde vayas, todos disfrutarán de tu compañía, especialmente tu pareja que estará pendiente de ti. Antes de decidir sobre la propuesta que haz recibido escucharás todas las opiniones y consejos, pero seguirás tus corazonadas, y serán muy acertadas.

Número de suerte, 6.

CÁNCER: 22 JUN - 21 JUL.: Afectivamente estás pasando por un momento de inestabilidad, no reacciones bruscamente ante situaciones que no puedes controlar, con paciencia y mucho amor superarás esta etapa y tu relación se fortalecerá. Tu buena capacidad de concentración te ayudará a encontrar los errores que estaban retrasando tu trabajo, hoy podrás recuperar el tiempo perdido.

Número de suerte, 4.

LEO: 22 JUL - 22 AGO.: Surgirán malos entendidos y no pienses que irán pasando sin afectar tu relación, habla con tu pareja y acláralos, después del mal momento volverá la calma y armonía. Hoy recibirás una respuesta sobre tu planteamiento, no será la que esperas, ya es hora de buscar nuevos horizontes profesionales, si eliges el cambio encontrarás algo muy bueno para ti.

Número de suerte, 9.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Habrá mucha unión y colaboración a nivel sentimental, solucionarás muchas de las cosas que te preocupaban con el apoyo incondicional del ser amado. Laboralmente ábrete a nuevas opiniones, incluso de los que tienen menos experiencias que tú, escúchalos, te sorprenderán gratamente con sus aportes.

Número de suerte, 19.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Visitarás lugares nuevos y conocerás gente positiva, hablarán de temas que te harán ver la vida desde otro punto de vista y ya no le darás tanta importancia a tus desacuerdos sentimentales. La suerte estará de tu lado, no tendrás que trabajar mucho para conseguir las cosas, aprovecha porque hoy las gestiones que hagas y los favores que pidas se te concederán.

Número de suerte, 2.

ESCORPIO: 23 OCT - 22 NOV.: Hablarás con tu pareja de temas que están pendientes desde hace tiempo, trata de que en esa conversación se aclaren las dudas y no se convierta en una discusión en la que ninguno de los dos quiera ceder. Será un día de decisiones, de cambios buscados y de empezar a recibir los frutos del esfuerzo que haz estado haciendo para salir del estancamiento.

Número de suerte, 7.

SAGITARIO: 23 NOV - 22 DIC.: El ambiente de tensión y desconfianza que provocaba discusiones empezará a desaparecer, después de mucho tiempo hoy disfrutarás del cariño y las atenciones del ser amado. Evita gastos innecesarios que sólo te traerían problemas, si manejas tu economía con mucha prudencia podrás cubrir tus gastos y pagar tus deudas.

Número de suerte, 3.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tu simpatía y sensualidad llamarán la atención y te verás envuelto en una situación confusa sin proponértelo, la buena comunicación que tienes con tu pareja evitará que se convierta en motivo de una separación. Te replantearás tus metas y dejarás de lado lo que no te ha dado resultado, hoy te concentrarás en proyectos a corto plazo.

Número de suerte, 5.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Estás en un gran momento sentimental, te haz esforzado por ser más demostrativo con tus sentimientos y haz recibido mucho amor y comprensión a cambio, hoy te darán una sorpresa que te hará muy feliz. Recibirás buenas noticias de un pago atrasado o de un aumento de sueldo.

Número de suerte, 8.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Etapa de tranquilidad emocional, las cosas continuarán así, la unión y confianza que existe en tu relación la hará cada día más fuerte y estable. Día de mucho movimiento y exigencias a nivel laboral, te esforzarás mucho por alcanzar las metas trazadas, y valdrá la pena, tu empeño será bien recompensado.