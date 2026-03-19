[Horóscopo de HOY según Josie] Revisa el mejor tarot de este viernes 20 de marzo

¡El horóscopo de hoy, viernes 20 de marzo, ya llegó! Josie Diez Canseco trae las mejores predicciones para cada signo del zodiaco. ¿Qué te depara el destino para este día? Revisa todo lo que te ocurrirá según los astros de la brujita más conocida de Internet en Latinoamérica. Además, ¡ten en cuenta cuál es tu número de la suerte!

Horóscopo de hoy, viernes 20 de marzo según Josie

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: La unión es fuerte con el ser amado, harán planes para el futuro de su vida amorosa. Laboralmente será un día positivo, trata de ser más flexible con los demás, te favorecerá.

Número de suerte, 19.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Te reconciliarás con el ser amado, tendrás que reconocer tus errores. Gestiones realizadas con anterioridad te darán excelentes resultados y podrás saldar deudas atrasadas.

Número de suerte, 8.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Hoy será un día de diversión y alegría junto a esa persona especial. Alguien muy cercano te vinculará con gente que te ayudará con los planes que no habías podido concretar.

Número de suerte, 3.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Llegará a tu vida alguien que se ganará tu amistad y después tu amor. Tendrás la oportunidad de invertir tus ahorros en un negocio, que te dará utilidades en un corto plazo.

Número de suerte, 9.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Tu vida amorosa va muy bien, pero no te alejes de las personas que te quieren. Recibirás buenas noticias sobre un trabajo que te interesa, pero tienes que esperar un poco más.

Número de suerte, 11.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Sólo tú sabes el tipo de vida sentimental que tienes, no hagas caso a los chismes. Hoy encontrarás gente que te ayudará con los asuntos difíciles en lo laboral.

Número de suerte, 21.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Tus sueños de encontrar el amor no se realizarán si sigues dedicándote solo al trabajo. Hoy se solucionarán tus asuntos legales, tendrás el camino libre para poner todo en orden.

Número de suerte, 2.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Hoy cederás en una discusión con el ser amado, le permitirás algunos caprichos. Te toparás con trámites burocráticos que retrasarán tu trabajo, ten paciencia.

Número de suerte, 7.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: La inestabilidad de tu vida sentimental terminará y te sentirás feliz. Tendrás suerte con las especulaciones, confía en tu intuición y tu economía crecerá considerablemente.

Número de suerte, 16.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: No te preocupes por la discusión con el ser amado, pasará el mal momento. Las ganancias de la inversión que te parecía segura no son las que esperabas, las cosas mejorarán.

Número de suerte, 13.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: No sabes qué decisión tomar sobre tu vida afectiva que te inestabiliza emocionalmente. No te confíes en la ayuda que te ofrecieron en tu trabajo, organízate bien.

Número de suerte, 4.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Hoy seguirán las discusiones con el ser amado y podría terminar en un alejamiento. Tendrás que esforzarte mucho para mantenerte en el lugar que tienes laboralmente.