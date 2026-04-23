La paradoja latinoamericana que el influencer José González Díaz lleva años tratando de explicar

América Latina crece poco, la inflación sigue presionando los bolsillos y, sin embargo, el consumo no para. El creador de contenido financiero José González Díaz lleva tiempo señalando que detrás de ese dato hay un problema de comportamiento, no solo de economía.

El Fondo Monetario Internacional proyectó en abril de 2026 que América Latina crecerá apenas un 2,3% este año, una de las tasas más bajas entre las regiones emergentes del mundo. Los bancos centrales mantienen tasas de interés elevadas para contener la inflación. El poder adquisitivo de los hogares sigue deteriorado en varios países. Todo indica que el momento invita a la cautela.

Y, sin embargo, el consumo sigue creciendo. El Banco Mundial reportó en su panorama regional de abril de 2026 que el consumo privado continúa siendo el principal motor del crecimiento en la región, incluso mientras la inversión productiva se mantiene baja y la incertidumbre global aumenta. Las familias latinoamericanas gastan. Se endeudan para gastar. Y cuando los ingresos no alcanzan, buscan crédito.

¿Qué explica esa paradoja? La respuesta más fácil es la necesidad. Parte de ese consumo cubre bienes básicos cuyo precio no para de subir. Pero hay otra capa del problema que los economistas llaman comportamiento financiero, y que tiene menos que ver con cuánto gana una persona que con cómo toma decisiones sobre su dinero.

Es exactamente ahí donde trabaja José González Díaz. Empresario reconvertido en creador de contenido digital sobre finanzas personales y patrimonio, pasó años en el mundo de los negocios antes de empezar a hablar de dinero en redes sociales. Esa trayectoria le dio acceso a algo que los análisis macroeconómicos raramente capturan: la forma en que las personas reales piensan sobre su plata cuando nadie las está viendo.

Su diagnóstico es incómodo pero preciso. "Muchas personas confunden movimiento con progreso", ha señalado. "Creen que por estar haciendo algo ya están avanzando, cuando en realidad muchas veces solo están reaccionando al ruido." El ruido, en este caso, es el ecosistema de consumo inmediato que rodea a cualquier ciudadano de la región: aplicaciones de crédito instantáneo, cuotas que parecen manejables, promociones diseñadas para que comprar se sienta como una decisión inteligente aunque no lo sea.

El resultado de ese comportamiento es visible en las cifras. La deuda de los hogares latinoamericanos por consumo creció un 22% entre 2022 y 2025, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, y los préstamos morosos comenzaron a subir en varios mercados durante el primer semestre de 2025, según el propio informe del Banco Mundial.

Lo que González Díaz propone no es austeridad. Es algo más específico y más difícil: entender por qué se toman las decisiones que se toman antes de intentar cambiarlas. "El error más común es querer resultados financieros sin primero construir criterio financiero", ha explicado. Criterio, en su vocabulario, significa saber qué relación tiene cada persona con el riesgo, con el tiempo y con el dinero propio. Sin eso, ningún consejo financiero funciona de forma sostenida.

La comunidad que construyó alrededor de ese mensaje no busca fórmulas de enriquecimiento rápido. La buscan personas que en algún momento se dieron cuenta de que el problema no era macroeconómico sino conductual. Que los datos del FMI importan, pero que la decisión de abrir una tarjeta de crédito a las once de la noche también importa, y que esa segunda decisión es la que más está en sus manos cambiar. En un año donde la región crece poco y gasta mucho, esa distinción vale la pena hacerla.