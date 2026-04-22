¿Por qué el 23 de abril? Todo lo que debes saber sobre el Día Mundial del Libro y su impacto

Cada año, los amantes de las letras y la cultura marcan en rojo una fecha fundamental en el calendario: el 23 de abril. Esta jornada no es solo una invitación a la lectura, sino también un reconocimiento global a la trascendencia del libro como una de las herramientas más poderosas para la difusión del conocimiento y el entendimiento humano. El Día Mundial del Libro se ha consolidado como una festividad que trasciende fronteras, uniendo a lectores, autores y editores en una celebración que rinde homenaje al pasado literario, al tiempo que mira hacia el futuro de la narrativa digital.

¿Por qué el 23 de abril es el Día Mundial del Libro?

La selección del 23 de abril como fecha conmemorativa no es fortuita, sino que tiene un profundo significado histórico. En 1995, la UNESCO oficializó este día para rendir homenaje a la muerte de tres figuras fundamentales de la literatura universal: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega.

Aunque la precisión de los calendarios juliano y gregoriano indica que no murieron exactamente en la misma fecha cronológica, la carga simbólica de estos autores otorgó al Día Mundial del Libro una relevancia indiscutible. Curiosamente, la idea original de esta celebración surgió en Cataluña, España, donde la tradición de regalar un libro y una rosa por la festividad de Sant Jordi inspiró al mundo a adoptar este hábito como un motor de intercambio cultural y afectivo.

El impacto global del Día Mundial del Libro en la era digital

En la actualidad, el 23 de abril, Día Mundial del Libro, ha evolucionado para abordar nuevos retos, como el acceso equitativo a la información y la protección de los derechos de autor. Este día impulsa campañas de alfabetización y fomenta el hábito de la lectura en las nuevas generaciones, quienes hoy consumen historias a través de pantallas y formatos auditivos. El impacto de esta fecha se refleja en:

Fomento de la lectura : Incremento masivo en la venta de ejemplares y visitas a bibliotecas públicas.

: Incremento masivo en la venta de ejemplares y visitas a bibliotecas públicas. Visibilidad autoral : Una oportunidad de oro para que escritores emergentes presenten sus obras.

: Una oportunidad de oro para que escritores emergentes presenten sus obras. Diplomacia cultural: Cada año, una ciudad es nombrada "Capital Mundial del Libro" para liderar programas educativos.

Celebrar el Día Mundial del Libro es, en última instancia, reconocer el poder de la palabra escrita para transformar sociedades. Ya sea en papel o en formato digital, el libro sigue siendo la ventana más accesible hacia otros mundos y realidades.