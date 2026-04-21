Día de la Tierra: las mejores frases para concientizar el cuidado del medio ambiente y enviarlas por WhatsApp.

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Día de la Tierra 2026: las mejores frases para concientizar el cuidado del medio ambiente y enviarlas por WhatsApp
Este 22 de abril se conmemora el cuidado del medioambiente. A continuación, te compartimos frases que resaltan la importancia de proteger nuestro planeta.
La Asamblea General de la ONU estableció el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra. Esta fecha es una jornada internacional que busca sensibilizar a la población sobre la relevancia de la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.
Millones de personas alrededor del mundo se involucran en diversas actividades y eventos destinados a fomentar la salud del planeta y reflexionar sobre el impacto humano en la naturaleza. AQUÍ, te compartimos las mejores frases para compartir por este día.
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¿Cuándo es el Día de la Tierra y su importancia?
El 22 de abril de 1970, Estados Unidos celebró el primer Día de la Tierra, una iniciativa que fue impulsada por el senador y activista ambiental Gaylord Nelson. En aquel entonces, alrededor de 20 millones de personas se manifestaron en las calles con el fin de crear conciencia sobre el impacto que las actividades humanas tienen en los ecosistemas, así como en la flora y fauna.
Día de la Tierra: las mejores frases para enviar por WhatsApp.
Los principales objetivos de esta conmemoración global incluyen sensibilizar a la población sobre diversas problemáticas que pueden ocasionar daños irreversibles al planeta, tales como la sobrepoblación y la generación de contaminación, entre otros factores que amenazan la salud del entorno natural.
En tanto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra. La designación se oficializó mediante una resolución de la Asamblea General en 2009, con la finalidad de sensibilizar a la población sobre la interconexión entre los seres humanos y el ecosistema del planeta.
AQUÍ las mejores para compartir por el Día de la Tierra y concientizar sobre el cuidado del medio ambiente
- “La Tierra no es un recurso a explotar, es un hogar que debemos cuidar y respetar para las generaciones futuras”.
- “Cada acción sostenible, por pequeña que parezca, es un paso hacia un planeta más saludable y equilibrado”.
- “El Día de la Tierra es un recordatorio de que el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza es esencial para nuestra supervivencia”.
- “Cuidar el planeta es una responsabilidad compartida; todos podemos hacer la diferencia con decisiones conscientes”.
- “El Día de la Tierra debería animarnos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo para hacer de nuestro planeta un lugar más sostenible y habitable”.
- “Estamos en la Tierra para cuidar la vida. Estamos en la Tierra para cuidarnos los unos a los otros”.
- “Tus raíces más profundas están en la naturaleza. No importa quién seas, dónde vivas o qué tipo de vida lleves, permaneces irrevocablemente vinculado con el resto de la creación”.
- “El Día de la Tierra llega una vez al año, pero protegerla es todos los días”.
- “No hay un solo día en el que no hayas estado radiante y hermosa. Gracias, madre naturaleza”.
- “Hemos olvidado cómo ser buenos huéspedes, cómo caminar con ligereza sobre la tierra como lo hacen sus otras criaturas”.
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