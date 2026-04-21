Día de la Tierra: las mejores frases para concientizar el cuidado del medio ambiente y enviarlas por WhatsApp.

La Asamblea General de la ONU estableció el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra. Esta fecha es una jornada internacional que busca sensibilizar a la población sobre la relevancia de la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

Millones de personas alrededor del mundo se involucran en diversas actividades y eventos destinados a fomentar la salud del planeta y reflexionar sobre el impacto humano en la naturaleza. AQUÍ, te compartimos las mejores frases para compartir por este día.

¿Cuándo es el Día de la Tierra y su importancia?

El 22 de abril de 1970, Estados Unidos celebró el primer Día de la Tierra, una iniciativa que fue impulsada por el senador y activista ambiental Gaylord Nelson. En aquel entonces, alrededor de 20 millones de personas se manifestaron en las calles con el fin de crear conciencia sobre el impacto que las actividades humanas tienen en los ecosistemas, así como en la flora y fauna.

Día de la Tierra: las mejores frases para enviar por WhatsApp.

Los principales objetivos de esta conmemoración global incluyen sensibilizar a la población sobre diversas problemáticas que pueden ocasionar daños irreversibles al planeta, tales como la sobrepoblación y la generación de contaminación, entre otros factores que amenazan la salud del entorno natural.

En tanto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra. La designación se oficializó mediante una resolución de la Asamblea General en 2009, con la finalidad de sensibilizar a la población sobre la interconexión entre los seres humanos y el ecosistema del planeta.

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