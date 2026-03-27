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Día del Planeta 2026: por qué se celebra y las mejores frases para reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente
Este fecha especial nos hace un llamado a la reflexión sobre los graves problemas que enfrenta el único lugar que tienen los humanos para vivir de forma armónica.
La Hora del Planeta es un evento que se celebra año a año a modo de concientización sobre los problemas medioambientales que padece la Tierra en las últimas décadas, el cual, además, tiene por objetivo promover acciones para proteger este hábitat, el único que poseen los humanos para vivir.
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Cuál es la importancia de la Hora del Planeta
La Hora del Planeta fue establecida el 31 de marzo de 2007, el cual tuvo su origen en Sídney, Australia, el mismo que fue impulsado por el Fondo Mundial para la Naturaleza, el cual desde su génesis busca generar conciencia sobre la crisis climática, así como la pérdida de biodiversidad.
Por otro lado, la fecha apunta a que personas, empresas y gobiernos se unan en una causa común como es el cuidado del medio ambiente, para ello se ampara en promover compromisos ambientales como crear áreas marinas protegidas o promulgar leyes climáticas.
La Hora del Planeta se realiza desde las 20.30 horas hasta las 21.30 horas, llevando a cabo un apagón voluntario de las luces.
La Hora del Planeta consiste en un apagón voluntario.
Mejores frases para reflexionar por la Hora del Planeta
- "Llegó la hora de actuar por el planeta".
- "La Tierra no la heredamos de nuestros padres, la pedimos prestada de nuestros hijos", Albert Einstein.
- "La Tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre", Mahatma Gandhi.
- "Lo que hagamos hoy afecta a las generaciones futuras”, Jane Goodall.
- "Los árboles son los esfuerzos de la tierra para hablar con el cielo que escucha", Rabindranath Tagore.
- "Apaga la luz, enciende el planeta".
- "60 minutos para transformar nuestra relación con la Tierra".
- "Si amas la Tierra, recicla y conserva".
- "Cuida el planeta, es el único lugar donde hay café".
- "Un gesto sencillo que puede cambiar el futuro".
- "No es solo una hora, es un compromiso por el futuro".
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