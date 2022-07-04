¿Por qué la moneda de 1 nuevo sol de 1991 vale 500 soles en la actualidad?

¿La tendrás en tu poder? Por medio de la red social de TikTok, hace unos meses se viralizó una importante información con respecto a la moneda de 1 sol peruano de 1991, donde señalaban que el ejemplar tendría un costo que dejó más que impresionados a las personas. Ante ello, por medio de la siguiente nota conocerás los detalles del por qué cuesta tanto.

Resulta que en el mes de julio, un joven peruano descubrió que las monedas de un nuevo sol de 1991 son muy valiosas para los coleccionistas, motivo por el que pueden llegar a costar hasta 500 soles en la actualidad.

"Presentamos una de las monedas más buscadas por los coleccionistas. Se trata de la moneda de un nuevo sol del año 1991. Esa moneda en este estado de conservación puede alcanzar entre los 80 y 100 soles, pero en un estado mayor puede alcanzar hasta los 500 soles", se puede escuchar en el video de TikTok.

Pero, ¿a qué se debe el alto valor de esta singular moneda? Resulta que esta fue grabada y diseñada por Félix Díaz Paredes, quien decidió estampar su firma en todas las monedas que circularon por ese año.

TikTok: moneda de 1 sol ahora podría costar 500 soles

En OLX venden a 250 soles cada moneda de un nuevo sol de 1991. (Foto: OLX)

"Es valiosa porque el grabador y diseñador de la moneda, que se llama Félix Díaz Paredes, estampó su firma en la parte de abajo, donde están las ramas de laurel y roble", culmina la locución del video de TikTok.

Actualmente, el clip cuenta con más de 500 mil likes y miles de comentarios, en los que se puede apreciar el gran asombro que ha generado este descubrimiento. "Yo tenía varias de esas monedas y las gasté en chupetines", sostuvo un usuario.

Cabe resaltar que uno debe llevar monedas en perfectas condiciones, como si fueran prácticamente nuevas. Según se reveló en un reportaje de 24 horas, una gran cantidad de personas ha intentado vender este tipo de monedas de 1 sol en los últimos días, pero no han podido conseguir 500 soles a cambio ya que se encontraban bastante deterioradas.

¿Te gustaría conocer más monedas de 1 sol y su diferentes valores en el mundo de Numismática? En Líbero tenemos toda la información que todo aficionado a la colección de monedas y estudio busca, revísalo en nuestra sección de curiosidades.