Día Mundial del Agua: cuál es su importancia en 2026 y las mejores frases para reflexionar y compartir

El agua es un elemento clave para la vida de los humanos y todas las especies en la Tierra, pero estudios diversos señalan que el líquido elemento se está volviendo cada vez más escaso. Con ese propósito es que se decretó el Día Mundial del Agua, el cual se celebra todos los 22 de marzo para reflexionar sobre su cuidado y uso de forma inteligente.

Qué es el Día Mundial del Agua

Esta fecha fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1992 en Río de Janeiro, Brasil, y se comenzó a celebrar desde el 22 de marzo de 1993, teniendo la finalidad de recordar su relevancia como recursos clave para la vida y otras actividades humanas, así como promover acciones para gestionarla de forma sostenible.

Este 2026, el lema del Día Mundial del Agua es “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, el cual tiene la intención de relacionar el acceso a este elemento con, por ejemplo, la igualdad de género.

Sensibilizar acerca de la crisis mundial del agua es uno de sus objetivos, así como apoyar el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), así como garantizar agua y saneamiento en la mayoría del planeta antes del 2030.

Cuáles son los desafíos por el Día Mundial del Agua

Los retos que tiene la humanidad respecto al agua es que casi 4 mil millones de personas en todo el planeta padecen escasez severa de agua, por lo menos, un mes al año. Asimismo, más de 2,2 mil millones de seres humanos no tiene acceso a servicios de agua potable de forma segura.

El Día Mundial del Agua se estableció en Río de Janeiro en 1992 por la ONU.

No menos importante, es que el cambio climático está alterando los ciclos del agua, lo cual está afectando la disponibilidad de agua dulce proveniente de los glaciares y ríos.

Qué hacer para preservar el agua en 2026

Las acciones más básicas y eficientes para hacer un uso inteligente del agua en pleno 2026, son, por ejemplo, cerrar el grifo en hábitos caseros como cepillarse los dientes, enjabonarse las manos, entre otros.

Darse duchas breves de pocos minutos, reduciendo tiempo para no desperdiciar agua innecesariamente. Arreglar las tuberías o grifos de tu casa.

Finalmente, en el caso de las lavadoras utiliza este electrodoméstica con cargas completas, pero también riega las plantas en horas de menor evaporación, como la mañana o la noche.

Frases para compartir y reflexionar por el Día Mundial del Agua

"El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza" – Leonardo da Vinci.

"El agua es vida" – Tales de Mileto.

"Miles de personas han vivido sin amor, pero ninguna sin agua" – W.H. Auden.

"El agua es la materia y la matriz de la vida, su madre y su medio. No hay vida sin agua" – Albert Szent-Gyorgyi.