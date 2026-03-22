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Día Mundial del Agua: cuál es su importancia en 2026 y las mejores frases para reflexionar y compartir
El Día Mundial del Agua tiene por objetivo promover la reflexión y su cuidado, un elemento crucial para la vida, pero que cada vez es más escaso en el mundo.
El agua es un elemento clave para la vida de los humanos y todas las especies en la Tierra, pero estudios diversos señalan que el líquido elemento se está volviendo cada vez más escaso. Con ese propósito es que se decretó el Día Mundial del Agua, el cual se celebra todos los 22 de marzo para reflexionar sobre su cuidado y uso de forma inteligente.
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Qué es el Día Mundial del Agua
Esta fecha fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1992 en Río de Janeiro, Brasil, y se comenzó a celebrar desde el 22 de marzo de 1993, teniendo la finalidad de recordar su relevancia como recursos clave para la vida y otras actividades humanas, así como promover acciones para gestionarla de forma sostenible.
Este 2026, el lema del Día Mundial del Agua es “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, el cual tiene la intención de relacionar el acceso a este elemento con, por ejemplo, la igualdad de género.
Sensibilizar acerca de la crisis mundial del agua es uno de sus objetivos, así como apoyar el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), así como garantizar agua y saneamiento en la mayoría del planeta antes del 2030.
Cuáles son los desafíos por el Día Mundial del Agua
Los retos que tiene la humanidad respecto al agua es que casi 4 mil millones de personas en todo el planeta padecen escasez severa de agua, por lo menos, un mes al año. Asimismo, más de 2,2 mil millones de seres humanos no tiene acceso a servicios de agua potable de forma segura.
El Día Mundial del Agua se estableció en Río de Janeiro en 1992 por la ONU.
No menos importante, es que el cambio climático está alterando los ciclos del agua, lo cual está afectando la disponibilidad de agua dulce proveniente de los glaciares y ríos.
Qué hacer para preservar el agua en 2026
Las acciones más básicas y eficientes para hacer un uso inteligente del agua en pleno 2026, son, por ejemplo, cerrar el grifo en hábitos caseros como cepillarse los dientes, enjabonarse las manos, entre otros.
Darse duchas breves de pocos minutos, reduciendo tiempo para no desperdiciar agua innecesariamente. Arreglar las tuberías o grifos de tu casa.
Finalmente, en el caso de las lavadoras utiliza este electrodoméstica con cargas completas, pero también riega las plantas en horas de menor evaporación, como la mañana o la noche.
Frases para compartir y reflexionar por el Día Mundial del Agua
- "El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza" – Leonardo da Vinci.
- "El agua es vida" – Tales de Mileto.
- "Miles de personas han vivido sin amor, pero ninguna sin agua" – W.H. Auden.
- "El agua es la materia y la matriz de la vida, su madre y su medio. No hay vida sin agua" – Albert Szent-Gyorgyi.
- "No esperes a que falte el agua para valorarla".
- "El agua limpia es un derecho humano, no un privilegio".
- "El agua es el espejo de la naturaleza; si la contaminamos, dañamos nuestra propia imagen".
- "Proteger el agua es proteger el futuro de todos".
- "El agua no solo fluye: guía, transforma y da sentido al territorio".
- "Cada gota cuenta".
- "Sin agua, no hay vida".
- "¡Una gota de agua perdida es un mundo sin vida!".
- "Cuida el agua hoy para tener un futuro mañana".
- "Ahorra agua: es el recurso más preciado del planeta".
- "El agua es el corazón del planeta".
- "Sé el cambio que quieres ver en el mundo del agua".
- "Conservar el agua hoy significa un planeta sostenible mañana".
- "Pequeñas acciones pueden tener un gran impacto en el ahorro de agua".
- "Gota a gota, el agua se agota."
- "Agua para la paz, agua para la vida."
- "Sé parte de la solución, no de la contaminación."
- "Menos huella hídrica, más vida."
- "El agua nos une; cuidarla es nuestra misión."
- "Enseñemos a los niños el valor del agua para que no tengan que aprender su precio mañana."
- "Un mundo con agua es un mundo con esperanza."
- "Heredar agua limpia es heredar salud."
- "Cada gota que ahorras es un regalo para el futuro."
- "El agua es la canción que la tierra canta al cielo."
- "Deja que el agua corra limpia, para que la vida siga su curso."
- "El agua es el espejo donde la naturaleza se reconoce a sí misma."
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