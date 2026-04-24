Alu, la tienda peruana que nació pensando en gamers y terminó conquistando a toda la familia

Cuando Diego Mohme lanzó Alu en julio de 2025, el plan era sencillo: una tienda online peruana especializada en productos gamer. El mercado local, con su larga tradición de importaciones informales y demoras en productos de Logitech o Razer, tenía espacio para un jugador dedicado al nicho. Lo curioso es que los gamers llegaron, sí, pero también llegó otro público. Y terminó marcando el rumbo del negocio.

"Termino siendo un ecommerce el cual queremos ir posicionando de a pocos en diferentes categorías. Sorprendentemente fueron mochilas lo primero", cuenta el fundador. La venta estrella al inicio no fue un mouse ni un teclado, sino mochilas con licencia oficial de Disney y Marvel. Eso empujó a Alu a expandir su catálogo a otros universos sin abandonar su vertical original.

Gaming como punto de partida

La apuesta gaming de Alu se sostiene sobre una alianza importante: sus productos Logitech llegan con SKU oficial, lo que en un mercado donde abundan los paralelos importa más de lo que parece. La tienda trabaja desde el mouse G203 Lightsync para quienes arrancan, pasando por el G Pro 2 Lightspeed para competitivo de alto nivel, hasta teclados G515 TKL y Pro X TKL, audífonos G Pro X con y sin cable, y mouse pads para setups grandes.

Todo ese stock está bajo el respaldo de su socio distribuidor. "Las licencias son por nuestro socio que es distribuidor, se llama David y es dueño de LDCORP", explica Mohme. Esa relación con LDCORP le permite a Alu sostener stock real, con garantías y sin los tiempos eternos de una importación personal.

La expansión hacia el fan común

Lo que no estaba en el plan original fue la rapidez con la que llegaron pedidos fuera del nicho gaming. Mochilas de Stitch y Frozen para escolares. Bolsos de Mickey para adultas que crecieron con Disney. Parlantes Bluetooth temáticos de Star Wars y Spider-Man para regalar. Polos de Paw Patrol y Minecraft para niños. Esos pedidos obligaron a Alu a pensarse no como una tienda gamer sino como una tienda de cultura pop con vertical gamer fuerte.

El resultado es un catálogo que combina mundos que rara vez conviven en el retail masivo peruano. El mismo cliente puede llevarse un mouse inalámbrico para su setup y una lonchera de Hello Kitty para su hija en el mismo pedido. Y lo interesante es que lo hace sin contradicción de marca, porque ambos productos responden a la misma lógica: fans pagando por producto oficial de lo que les gusta.

El nombre no es casualidad

"Alu" viene de "alucinante". Mohme explica la elección con franqueza: "Queríamos recordar siempre al cliente lo divertido que puede ser comprar. Sentirte como un niño una vez más". Esa idea, que para un gamer puede sonar ajena, en realidad aplica igual a quien arma su primer setup que a quien compra su primera pieza de colección de Marvel. Hay una emoción compartida en desempacar algo que esperabas mucho, y Alu se planta justo en ese espacio.

Mohme, por cierto, se declara fan de Marvel. En particular de Iron Man. Ese detalle no es trivial en un founder de tienda de licenciados: sabe lo que busca el cliente porque él mismo lo ha sido.

Una historia que marca el estilo de la tienda

La anécdota que mejor resume la cultura operativa de Alu pasó en su primera Navidad. La tienda había cerrado doce ventas, un récord en ese momento. El problema: no había delivery disponible para entregar antes del 25. La solución de Mohme fue manejar él mismo doce horas desde las seis de la mañana para dejar los pedidos puerta por puerta. "No podía permitir que el regalo de Navidad no llegue", cuenta.

Para un público gamer acostumbrado a preordenar productos que a veces nunca llegan, o a esperar semanas por un envío internacional, ese tipo de respuesta es justo lo que mueve recompra.

El presente de Alu

Hoy Mohme se dedica a Alu al 100%. La tienda sigue creciendo mes a mes desde alu.pe , con pagos vía tarjeta, Yape, Plin y PagoEfectivo, y envíos a todo el Perú. El catálogo gamer se mantiene como uno de sus pilares, y la ampliación a Disney, Marvel, Star Wars, Sanrio, Pokémon y más franquicias sigue sumando público nuevo sin diluir lo original.

La pregunta para el mercado es cuánto más puede crecer una tienda que empezó pensando en un público muy concreto y terminó construyendo algo bastante más grande. Para quienes están metidos en el gaming peruano, Alu ya es una dirección conocida. Para el resto, está a punto de serlo.