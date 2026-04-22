Cyber Wow 2026 día 3 con Alu: cierra tu setup Logitech antes de que los precios vuelvan el viernes

La ventana gamer del Cyber Wow 2026 se achica. Este miércoles 22 es el día tres, y a la medianoche del jueves 23 cerramos. En Alu , la línea Logitech mantiene descuentos de hasta 60% en lo que queda del catálogo gaming. El viernes 24, todo vuelve a precio regular. Estos precios se repiten dos o tres veces al año, como mucho.

Tras dos días de rotación, el setup disponible se depuró: algunas piezas quedaron fuera definitivamente, otras mantienen stock con unidades contadas. Si estabas armando upgrade entre lunes y martes sin cerrar, este miércoles es el día para definir.

Lo que ya no vas a encontrar en este Cyber

El Teclado Logitech Pro X TKL Lightspeed White sigue fuera del catálogo desde la noche del lunes. El top de la línea gaming, el que usan varios pros en torneos internacionales, bajó de S/1.184 a S/850 y voló el día uno. No hay señal de reposición antes del cierre. El G Pro 2 Lightspeed Wireless en rojo tampoco volvió.

La alternativa directa al Pro X TKL es el Logitech G515 TKL Lightspeed con LightSync RGB, que sigue a S/525 desde S/750. Low-profile, conexión dual Bluetooth y Lightspeed, build sólido. No es el mismo teclado, pero cubre el mismo caso de uso para FPS, MOBA y trabajo con teclado mecánico liviano.

El setup Logitech que todavía responde

El mouse G203 Lightsync Optical 8000 DPI sigue a S/95 desde S/125. Es el mouse cableado más vendido del segmento gamer de entrada, con sensor bueno para FPS y MOBA. Para inalámbricos, el G703 Lightspeed a S/270 desde S/335 y el G Pro 2 Lightspeed negro a S/380 desde S/545. Este último es la mejor relación precio-performance del catálogo en mouse inalámbricos top.

En audífonos, el G Pro X Black se mantiene en S/510 desde S/693, con micrófono Blue VO!CE y drivers Pro-G de 50mm. La versión inalámbrica G Pro X Lightspeed Wireless baja de S/1.001 a S/750. Para trabajo híbrido con calls frecuentes más gaming casual, el Zone Vibe 100 en rose sigue a S/375 desde S/535.

La cuenta que conviene hacer antes del jueves

Un setup gamer completo (mouse G203 + teclado G515 TKL + audífono G Pro X) durante el Cyber cuesta S/1.130. El mismo setup a precio regular, a partir del viernes, pasa a S/1.568. Son S/438 de diferencia, equivalente al mouse G703 Lightspeed inalámbrico como bonus. Para setup más premium (G Pro 2 Lightspeed + G515 TKL + G Pro X Lightspeed Wireless), la diferencia sube a unos S/700 entre Cyber y precio regular.

Todos los periféricos Logitech siguen agrupados en la sección Cyber Wow con filtro por marca. La sub-colección Cyber Gamer concentra solo periféricos, útil si no querés recorrer el catálogo completo con productos Disney y Marvel en medio.

Cómo moverte el día tres

Si tu target era el Pro X TKL blanco y no lo alcanzaste, cerrar con el G515 TKL es la mejor decisión antes de que eso también salga del catálogo. El G515 TKL mantiene stock pero lleva dos días vendiéndose al ritmo de la demanda desviada desde el Pro X agotado. Esperar hasta el jueves por la tarde es jugársela más de lo razonable.

Alu acepta Yape, Plin y tarjetas. Para montos sobre S/500 (teclados Pro, audífonos Lightspeed), tarjeta o transferencia resulta más cómodo por el monto. El delivery llega a todo el Perú, con tiempos más ágiles en Lima y distritos cercanos al centro de despacho. Pedidos confirmados este miércoles llegan dentro de la semana en la capital.

