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Resultado del Sinuano Día de HOY, lunes 31 de agosto, EN VIVO: qué jugó y horario del último sorteo en Colombia
¿Tendrás el boleto que cambiará tu suerte? Conoce EN VIVO el resultado oficial de Sinuano Día de este lunes 31 de agosto del 2026 en Colombia.
MOMENTOS DESTACADOS
¿A qué hora juega Sinuano Día HOY?
El sorteo de Sinuano Día HOY, lunes 31 de agosto de 2026, se juega a las 2:30 p. m., hora de Colombia. Este es el primer sorteo de la jornada. Consulta después de esta hora el resultado y número ganador de Sinuano Día.
¡Llegó el momento de conocer si la suerte está de tu lado! Consulta AQUÍ los resultados oficiales del Sorteo Sinuano de HOY, lunes 31 de agosto de 2026, y entérate qué números son los afortunados en la edición día y noche. Descubre si te convertirás en el próximo millonario de la famosa lotería del Caribe.
PUEDES VER: Resultado del Sinuano Día y Noche del domingo 30 de agosto: qué jugó y horario del último sorteo en Colombia
Resultados de la Lotería Sinuano Día de HOY, 31 de agosto, EN VIVO
¿Cuál es el valor mínimo para jugar el Sinuano?
Para participar en el sorteo del Sinuano, se necesita un valor mínimo de $500 pesos colombianos (COP) por boleto o formulario. No obstante, este monto puede fluctuar según el operador autorizado en cada zona.
¿Cómo se juega el Sinuano?
El juego del Sinuano se trata de elegir cuatro números del 0 al 9. Se compran boletos con la combinación elegida y se llega a ganae si se aciertan las cifras en orden exacto o en combinaciones menores (tres, dos o una última cifra). Además, tus posibilidades mejoran con la quinta balota.
¿A qué hora juega Sinuano Día HOY?
El sorteo de Sinuano Día HOY, lunes 31 de agosto de 2026, se juega a las 2:30 p. m., hora de Colombia. Este es el primer sorteo de la jornada. Consulta después de esta hora el resultado y número ganador de Sinuano Día.
Bienvenidos
HOY, lunes 31 de agosto de 2026, podrás consultar EN VIVO los resultados de Sinuano Día y Sinuano Noche en Colombia. Revisa los números ganadores de cada sorteo, comprueba tu boleto y descubre si la suerte estuvo de tu lado. ¡Mucha suerte!
¿Cómo y dónde reclamar el premio del Sinuano?
Los premios que ofrece el Sinuano se pueden recoger en los lugares de venta autorizados o en las oficinas designadas por el operador, dependiendo de la cantidad ganada. Para recibir el dinero, necesitarás mostrar:
- El tiquete o comprobante original de la apuesta.
- Un documento de identidad válido y vigente.
- Realizar la reclamación dentro del plazo establecido
En el caso de premios de mayor cantidad, el operador puede pedir requisitos o comprobaciones extra antes de realizar el pago.
¡Vamos al Circo!
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