¡Llegó el momento de conocer si la suerte está de tu lado! Consulta AQUÍ los resultados oficiales del Sorteo Sinuano de HOY, lunes 31 de agosto de 2026, y entérate qué números son los afortunados en la edición día y noche. Descubre si te convertirás en el próximo millonario de la famosa lotería del Caribe.

Resultados de la Lotería Sinuano Día de HOY, 31 de agosto, EN VIVO 08:27 ¿Cuál es el valor mínimo para jugar el Sinuano? Para participar en el sorteo del Sinuano, se necesita un valor mínimo de $500 pesos colombianos (COP) por boleto o formulario. No obstante, este monto puede fluctuar según el operador autorizado en cada zona. 07:11 ¿Cómo se juega el Sinuano? El juego del Sinuano se trata de elegir cuatro números del 0 al 9 . Se compran boletos con la combinación elegida y se llega a ganae si se aciertan las cifras en orden exacto o en combinaciones menores (tres, dos o una última cifra). Además, tus posibilidades mejoran con la quinta balota. 06:49 ¿A qué hora juega Sinuano Día HOY? El sorteo de Sinuano Día HOY, lunes 31 de agosto de 2026, se juega a las 2:30 p. m., hora de Colombia. Este es el primer sorteo de la jornada. Consulta después de esta hora el resultado y número ganador de Sinuano Día. 06:48 Bienvenidos HOY, lunes 31 de agosto de 2026, podrás consultar EN VIVO los resultados de Sinuano Día y Sinuano Noche en Colombia. Revisa los números ganadores de cada sorteo, comprueba tu boleto y descubre si la suerte estuvo de tu lado. ¡Mucha suerte!

¿Cómo y dónde reclamar el premio del Sinuano?

Los premios que ofrece el Sinuano se pueden recoger en los lugares de venta autorizados o en las oficinas designadas por el operador, dependiendo de la cantidad ganada. Para recibir el dinero, necesitarás mostrar:

El tiquete o comprobante original de la apuesta.

Un documento de identidad válido y vigente.

Realizar la reclamación dentro del plazo establecido

En el caso de premios de mayor cantidad, el operador puede pedir requisitos o comprobaciones extra antes de realizar el pago.