Horóscopo de HOY, miércoles 9 de septiembre, de Josie Diez Canseco: predicciones y números de la suerte para los signos

¿Las estrellas juegan a tu favor hoy? En el horóscopo de HOY, miércoles 9 de septiembre, descubre qué te deparan los astros y conecta con la energía del universo para transformar tu jornada. La reconocida tarotista Josie Diez Canseco presenta sus predicciones y revelaciones para guiar tus pasos en este ombligo de semana. Ya seas Aries, Tauro, Géminis o Piscis, conoce los consejos que la "Sabelotodo del Amor" tiene para ti y descubre qué números atraerán la prosperidad a tu vida. ¡No dejes tu suerte al azar y consulta lo que los astros te deparan hoy!

Horóscopo de HOY, 9 de septiembre, de Josie Diez Canseco: predicciones y números de la suerte

ARIES: 20 MAR.- 19 ABR.: Algunos comentarios irónicos de quien amas te harán tomar conciencia de que has descuidado tu aspecto personal. Hoy priorizarás tu imagen para verte deslumbrante y harás de esto una rutina para mantener vivo el interés del ser amado. Te verás abrumado con diversas responsabilidades. No trates de hacer todo a la vez y prioriza lo más urgente. Una agenda bien estructurada te ayudará a tener un día provechoso.

Número de suerte, 5.

TAURO: 20 ABR.- 20 MAY.: Día de encuentros y sorpresas agradables. Harás lo posible por conquistar el corazón de quien te interesa, lograrás tu objetivo y pasarás momentos inolvidables. Expresa lo que sientes, serás correspondido con la misma intensidad. Alguien que admiras y que confía en tu labor reconocerá el buen desempeño que vienes realizando. Sus palabras te harán confiar aún más en tu potencial.

Número de suerte, 15.

GÉMINIS: 21 MAY.- 21 JUN.: Estás dando mucho más de lo que recibes y haces poco por cambiar las cosas. No dejes que esta rutina insatisfactoria continúe y plantea cambios. Tendrás la oportunidad de sincerarte, no temas, te ama y sabrá entenderte. Hoy sentirás que tus ingresos económicos no compensan tus esfuerzos. Paciencia, pronto se te presentará una oportunidad que cambiará por completo tu vida.

Número de suerte, 19.

CÁNCER: 22 JUN.- 21 JUL.: Aún no confías plenamente en esa persona que te interesa y decidirás ponerla a prueba. Te darás cuenta de que su actitud reservada es muestra de un amor incondicional. Te sentirás segura y pensarás en un compromiso más formal. Sin buscarlo, aparecerá la persona precisa para desarrollar el proyecto que tienes en mente. Confía, todo se encuentra a tu favor.

Número de suerte, 13.

LEO: 22 JUL.- 22 AGO.: Conocerás a una persona muy extrovertida y te sentirás atraído, pero cierta indiferencia de su parte te hará dudar en acercarte. No desistas, es solo una forma de protegerse. El momento es oportuno para conquistar y lograr tus objetivos. Usa tu gran capacidad de organización para solucionar problemas documentarios. Si eres constante, hoy mismo podrás salir de ellos.

Número de suerte, 4.

VIRGO: 23 AGO.- 22 SET.: La falta de comunicación que está habiendo con la persona que amas te hará pensar que necesitan más tiempo a solas. Medita con calma tus decisiones, aún puedes hacer mucho para conservar tu felicidad. Hoy tus deberes no serán tan estresantes. Tómate unas horas para descansar y recuperar tu energía, será necesario para futuros proyectos.

Número de suerte, 8.

LIBRA: 23 SET.- 22 OCT.: La persona que quieres superará positivamente sus actitudes manipuladoras que tanto daño le hicieron a tu relación. Hoy te sorprenderá su romanticismo y confiarás más en esta nueva etapa, que estará llena de satisfacciones. La estrategia que vienes usando en el desarrollo de tus labores está dando muy buenos resultados. Más de uno te pedirá asesoramiento.

Número de suerte, 6.

ESCORPIO: 23 OCT.- 22 NOV.: No seas tan exigente si lo que pretendes es conciliar. Tus palabras perderían dulzura y podrías mostrarte muy autoritario con la persona que amas. Evita discusiones y muéstrate diplomático, será lo mejor. Terminarás con el periodo de tensión y pondrás en práctica los consejos de una persona experimentada para solucionar rápidamente asuntos laborales que se venían retrasando.

Número de suerte, 14.

SAGITARIO: 23 NOV.- 22 DIC.: Usarás toda tu creatividad para renovar tu relación. Hoy sorprenderás a quien amas con actitudes estimulantes y seductoras. Estás en el momento adecuado para hacer realidad todos tus deseos de amor. No te angusties por los retrasos económicos que tienes ahora, porque sin darte cuenta estás obviando las soluciones. Mantén la calma y encontrarás salidas muy viables.

Número de suerte, 12.

CAPRICORNIO: 23 DIC.- 21 ENE.: La persona que amas desea hacerte partícipe de sus encuentros sociales y hoy lo acompañarás. Aunque en un primer momento te sientas incómodo, haz lo posible por mostrarte amigable. Serás recompensado con amor y admiración. Cuidado con los malos entendidos, podrías discutir por diferencia de ideas en lo laboral. Mantente neutral y evitarás rencillas que te perjudiquen.

Número de suerte, 22.

ACUARIO: 22 ENE.- 17 FEB.: Día tenso, pero superable. La persona que amas mostrará una actitud irritable y podrías sentirte atacado sin motivo aparente. Mantén la calma y escucha sus comentarios, está pasando por un mal momento, pero se disculpará. Tus ganas de crecer te harán pensar en tomar cursos de capacitación que te hagan más competitivo en lo laboral. Cree en tus sueños, los concretarás.

Número de suerte, 10.

PISCIS: 18 FEB.- 19 MAR.: Hay muchas maneras de recuperar la confianza de esa persona y hoy podrías elegir la menos correcta. Llenarla de ilusiones sería un error, porque después te sería difícil cumplirlas. Ofrece solo lo que puedes dar, será suficiente para tener su amor. Dos opciones en el camino y mucha indecisión en tu interior. Pon en una balanza los pros y contras para que puedas elegir lo mejor.