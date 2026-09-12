Acertijo: "La Nacional de Perú es la más relevante del circuito"

En la Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026/27 habrá un jurado internacional. Acertijo, reconocido en la escena chilena, participa en esta edición crucial: el ganador nacional competirá en una Final Internacional que también se realizará en Perú.

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Durante su estancia, el freestyler chileno habló sobre la cálida acogida de la comunidad peruana, el estado actual de la escena local, la importancia de esta Nacional y la memorable participación de Almendrades en la Final Internacional en Chile.

Una bienvenida entre naciones hermanas

Acertijo manifestó su aprecio por Perú. Destacó la conexión entre las escenas chilena y peruana y el respeto que existe entre ambas comunidades.

"Siempre muy bien. Chile y Perú son países hermanos que siempre se reciben muy bien. Me encanta venir a Perú, así que muy agradecido por la invitación", comentó.

Con su participación como jurado, ofrece una perspectiva externa a una Final Nacional significativa, donde se decidirá quién representará a Perú en una internacional nuevamente en suelo peruano.

Una escena subestimada

Acertijo valoró al freestyle peruano como de alto nivel, aunque considera que a menudo es subestimado en el circuito.

"Yo siempre la he visto muy bien, a pesar de que siento que a veces es una de las escenas más infravaloradas", señaló.

Resaltó la intensidad, presencia y musicalidad propias de Perú: "Perú tiene características únicas, como la agresividad y fuerza con que se presentan, siempre mezcladas con flow y ritmo".

Para él, esta combinación demuestra que el freestyle peruano puede competir con cualquier otra escena.

Una Nacional con relevancia global

La Final Nacional de Perú 2026/27 es especial. Además del título, el ganador será el representante local en una Final Internacional en Perú.

Acertijo destacó la importancia de esta edición: "Esperamos que los 16 competidores estén en su mejor nivel y sea una gran Nacional".

Resumió el significado de esta temporada: "Esta es quizás la Nacional más importante porque vamos a elegir al representante local para la internacional, lo cual es un gran desafío".

Desde el inicio, cada batalla será crucial con dieciséis competidores luchando por ser el elegido que represente a Perú.

Una escena sin rival

El chileno reflexionó sobre el reconocimiento que necesita la escena peruana, mencionando que es frecuentemente subestimada hasta por los propios peruanos.

"El valor debe nacer desde uno mismo, y mi invitación es a que se valoren porque realmente no tienen nada que envidiar", agregó.

Estas palabras llegan en un momento clave, con Perú organizando una Final Nacional con talento consagrado, promesas emergentes y un horizonte internacional exigente.

La gesta de Almendrades

Una de las destacadas actuaciones fue la de Almendrades en la Final Internacional de Chile. El peruano, como campeón nacional, llegó a ser subcampeón tras sorprender al circuito.

Acertijo lo resumió así: "Almendrades la rompió".

Destacó su conexión con el público y superar las expectativas: "Se ganó al público, venció a Chuty si no me equivoco, y rompió todas las expectativas", señaló.

Acertijo enfatizó que en freestyle nada está definido hasta que se sube al escenario, creando nuevas historias donde todo es posible.

Con relación a Perú: "Este viernes puede ganar tanto un novato como uno consagrado, todos tienen las mismas posibilidades".

Nuevos campeones emergen

Red Bull Batalla Perú se caracteriza por campeones inesperados. Acertijo opina que esto es parte esencial de la competencia.

"Red Bull Batalla inspira a las nuevas generaciones a 'dar alas'. Tiene que ver con descubrir, proyectar y potenciar nuevos talentos", explicó.

También remarcó la importancia de los consagrados que continúan buscando nuevos logros. "También es válido que busquen un bicampeonato, un tricampeonato. Totalmente válido", añadió.

Objetividad hacia todos los participantes

A pesar de la presencia de nombres importantes, Acertijo afirmó que no tiene preferencias. Evaluará a todos con el mismo respeto y atención.

"No vengo con ninguna inclinación particular. Estoy súper abierto a todos los dieciséis, con el mismo oído y concentración", mencionó.

Ese enfoque será crucial en una nacional donde cada aspecto, desde la coherencia hasta la puesta en escena, puede marcar la diferencia.

Acertijo resume el espíritu actual del freestyle: respeto por lo establecido, atención a las nuevas generaciones y la fe en que cualquier MC puede brillar.

El 12 de septiembre, en Paradiso Lima, la Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026/27 pondrá a prueba esas ideas. Con dieciséis MCs, un título en juego y el lugar en una internacional en la mira, la escena peruana debe demostrar su potencial en tarima.