Red Bull Batalla Perú 2026: fecha, horarios, participantes y dónde ver la esperada FINAL

La expectativa por la Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026 sigue creciendo entre los seguidores del freestyle. Este sábado 12 de septiembre, los mejores exponentes de la improvisación en el país se reunirán para competir por el anhelado título nacional y asegurar su lugar en la gran Final Internacional. AQUÍ todo sobre el evento, que muestra puro talento urbano.

Red Bull Batalla Perú 2026: fecha, horarios y dónde ver la final

La Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026 se llevará a cabo el sábado 12 de septiembre de 2026 en el recinto Paradiso Lima, situado en el distrito de Chorrillos. La transmisión del evento comenzará a las 7.00 p. m. Para quienes deseen seguir la competencia desde el extranjero, se recomienda consultar los horarios específicos de cada país.

Red Bull Batalla Perú 2026: todo sobre la esperada final, horarios, quiénes participan y más.

Este evento promete ser un espectáculo emocionante para los aficionados al freestyle, con la participación de destacados competidores que buscarán consagrarse como campeones nacionales. Los aficionados podrán seguir cada etapa de los octavos de final hasta la gran final de manera gratuita a través de diversas plataformas.

La transmisión en directo estará disponible en la página web de Red Bull TV, así como en las cuentas oficiales de Red Bull Batalla en YouTube, Twitch, Facebook y TikTok. Además, la final se emitirá en televisión nacional por el canal ATV, que también ofrecerá la señal en su sitio web ATV.pe, comenzando a las 10.00 p. m. Esta es una oportunidad única para disfrutar de uno de los eventos más esperados del freestyle en Perú.

Participantes de la Final de la Red Bull Batalla Perú 2026

Dieciséis participantes se harán presentes en la final tras la confirmación de la salida de Stick y la inclusión de Kian como su sustituto. El actual campeón, Almendrades, no tomará parte en la competencia, ya que ha asegurado su lugar en la Copa Internacional debido a su destacado rendimiento a nivel global.