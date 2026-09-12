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Icon y JC Snake: del podio al reto por el título en Perú
Los MCs que ocuparon el podio en el pasado comparten sus aprendizajes, cómo entrenan y su motivación para competir en una Internacional en su tierra.
La Red Bull Batalla Perú 2026/27 se aproxima y dos figuras del podio anterior, Icon y JC Snake, tienen un nuevo reto: aplicar lo aprendido, realizar ajustes y luchar por la corona nacional.
Icon: el aprendizaje a través de las caídas
Icon encara esta edición con una perspectiva más equilibrada respecto a la Nacional previa. Aceptar que esa experiencia le enseñó a gestionar mejor lo que sucede en una batalla y fuera de ella ha sido crucial.
Señaló: "El control de energía es esencial. No te lo tomes de forma personal y, lo más importante, centra todo en ti".
Icon reconoce que la claridad fue lo que le faltó el año anterior, no solo en la competencia sino en toda la planificación de una Final Nacional: "Me sentía perdido, incluso en cómo manejar mi estadía en el hotel".
Las derrotas posteriores se convirtieron en enseñanzas valiosas. Icon reflexiona:
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¡Vamos al Circo!
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