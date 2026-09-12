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Alianza Lima vs Universitario: transmisión del clásico

Icon y JC Snake: del podio al reto por el título en Perú

Los MCs que ocuparon el podio en el pasado comparten sus aprendizajes, cómo entrenan y su motivación para competir en una Internacional en su tierra.

Sergio Mejía
Icon y JC Snake, ambos fueron parte del podio de la edición anterior
Icon y JC Snake, ambos fueron parte del podio de la edición anterior | FOTO: Red Bull
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La Red Bull Batalla Perú 2026/27 se aproxima y dos figuras del podio anterior, Icon y JC Snake, tienen un nuevo reto: aplicar lo aprendido, realizar ajustes y luchar por la corona nacional.

Los mejores memes de hinchas previo al clásico Alianza Lima vs Universitario.

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Icon: el aprendizaje a través de las caídas

Icon encara esta edición con una perspectiva más equilibrada respecto a la Nacional previa. Aceptar que esa experiencia le enseñó a gestionar mejor lo que sucede en una batalla y fuera de ella ha sido crucial.

Señaló: "El control de energía es esencial. No te lo tomes de forma personal y, lo más importante, centra todo en ti".

Icon reconoce que la claridad fue lo que le faltó el año anterior, no solo en la competencia sino en toda la planificación de una Final Nacional: "Me sentía perdido, incluso en cómo manejar mi estadía en el hotel".

Las derrotas posteriores se convirtieron en enseñanzas valiosas. Icon reflexiona:

Sergio Mejía
AUTOR: Sergio Mejía

Editor general de la web del Diario Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP con especialización en Marketing Digital, Gestión de Redes Sociales y Redacción Digital.

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