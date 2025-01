Amazon Prime publica nuevo avance de Evangelion: 3.0 + 1.0 – VIDEO

Esta nueva Tetralogía que se estrenó en el año 2007 fue llamada Rebuild of Evangelion, considerada un remake es producida por el estudio Studio Khara de la cual es parte Hideaki Anno. Es por eso, que el orden de las nuevas películas es el siguiente: Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance, Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo y Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time. La serie original la puedes encontrar en Netflix.