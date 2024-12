Esto es Guerra: Rosángela Espinoza y Ducelia protagonizan discusión en vivo - VIDEO

Todo inició cuando ambos equipos discutían debido a que la producción del programa no les informó las reglas del juego y se procedió a quitarle puntos. La 'chica selfie' intentó intervenir, pero Ducelia no se lo permitió.

"Estoy agarrando el micrófono para decirle a los chicos amor y paz y lo primera que hacen los chicos es una falta de respeto que me digan delante de todos cállate. Yo Ducelia no te dado confianza, así que respetos guardan respetos", sostuvo Rosángela .

"Espero que haya una sanción para ella. Me dijo cállate, a mí no me gusta que me falten el respeto de esa manera. Que la suspendan", añadió.