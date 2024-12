Yahaira minimiza críticas de Magaly Medina: "Que me odien no más, no me importa"

"Hay una mujer en participar en el medio artístico, que incluso es madrina de otro conductor de radio que es muy machista, y ahí no dice nada… ¿Por qué Magaly Medina te critica tanto, hermana? ¿Qué le has hecho?", preguntó.

Asimismo, la cantante salsera no dudo en responder y aseguró que no le ha hecho nada como para recibir tantas críticas de su parte en su programa.

"Que yo sepa, yo no le hecho nada, pero como dice Sergio, negocio es negocio. Siempre habla de mí y todo el tiempo son cosas negativas, por eso creo que es negocio (…) Que me odien no más, no me importa", sostuvo.