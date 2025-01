Yahaira Plasencia se defiende y asegura que elogios a André Carrillo fue de broma

"Pusieron un juego, justo de futbolistas, y decía: ya, no voy a decir. Cada cosa que sí o sí es titular", dijo la cantante de salsa para el programa Amor y fuego sobre lo dicho a André Carrillo .

En ese mismo sentido, Yahaira Plasencia precisó que no fue del único futbolista de habló, ya que también elogió a Gianluca Lapadula .

"También me preguntaron si me gustaba (Gianluca) Lapadula, (Christian) Cueva, toda la selección. Nada que ver. Yo estoy soltera, tranquila y aparte, estos chicos tienen pareja, esposas, no hay forma", añadió.