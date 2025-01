"Yo estoy soltero": Andrés Wiese responde tras ampay con Andrea Luna

"Yo estoy soltero y he estado de viaje unos días nada más y ahora me regreso a trabajar", respondió el popular 'Nicolás' de Al fondo hay sitio quien además no quiso responder sobre el ósculo con la actriz.

Al ser consultado sobre si su colega estaba soltera, Wiese contestó: "Yo creo que sí , no sé, habría que preguntarle a ella. Yo he salido y me he encontrado con amigos y Andrea allá (Miami)".

Por su parte, a través de su cuenta de Instagram, Andrea Luna emitió un comunicado sobre su ampay con el actor y además, aclaró que se encuentra en Estados Unidos desde hace casi 30 días y está observando ofertas de trabajo.

"Estoy en Miami sola hace casi un mes viendo diferentes ofertas laborales y con metas personales que he venido buscando hace muchísimo tiempo. En esta búsqueda de mi destino han surgido muchos miedos, he tomado muchas decisiones y he tenido muchos cambios en mi vida laboral y personal", señaló