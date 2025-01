Giuliana Rengifo: "Sí tuve un romance con Alfredo Zambrano, pero no me metí en la relación"

El último martes 16 de noviembre, la cantante y bailarina Guiliana Rengifo , se presentó en el programa ' Amor y Fuego' y en conversación con Rodrigo Gonzales y Gigi Mitre , confirmó que sí fue pareja del actual esposo de la ' urraca ', sin embargo aclaró que no se metió en ninguna relación y que solo duraron pocos meses.

“Estuvimos cerca de un mes y tanto. Terminamos porque tenía una gira pactada de dos meses por Estados Unidos y en ese tiempo no hubo comunicación y me di cuenta que esa relación no iba para más”, explicó la cantante.