Susy Díaz habría hecho la dieta de melissa “La que termina y no avisa”

“Recién me entero de que estoy soltero. Susy me ha hecho la dieta de Melissa (Paredes), me termina y no me avisa”, dijo a un ‘Urraco’. Al instante, agregó que si Díaz le invita a otro viaje ya no aceptará: “No me ha bloqueado (de redes). La relación estaba bien, estoy sorprendido”, agregó.