La gran sorpresa de TAYLOR SWIFT para sus fans: el anuncio de la cantante causó furor en redes sociales

Tras la publicación, los denominados 'swifties' no tardaron en realizar teorías al respecto, alegando que la estrella de Estados Unidos no tardaría en anunciar el lanzamiento de 'Reputation (Taylor's Version)'. ¿La razón? El tuit de Taylor Nation fue realizado el 23/01. Si los números son leídos de derecha a izquierda, el resultado es '1,2,3', que forma parte del cantico realizado por los fans en una de las canciones del álbum mencionado. No obstante, a pesar de las conjeturas al respecto, la sorpresa fue diferente. En esta nota te contamos todos los detalles al respecto.