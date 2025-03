El POTENTE mensaje de Alexandra Díaz tras revelarse graves amenazas de Roberto Guizasola: "No es no"

Roberto Guizasola se encuentra siendo protagonista de una controversia que todavía parecer no tener final, pues sigue y sigue saliendo más contenido del que parecería demostrar las amenazas de las que hablaba Alexandra Díaz , la joven que fue 'ampayada' con el exjugador hace unos días.

Pese a que se escucharon las conversaciones bastante alteradas y llenas de tensión, Medina aseguró que no es el único audio de amenaza que Alexandra tiene en su poder, pues hay muchos más mensajes similares que ella ha puesto a disposición de las autoridades para que se investiguen.

En la última emisión de 'Magaly TV La Firme', la conductora sacó al aire los audios en los cuales se demostraría que Guizasola sí realizó fuertes advertencias hacia la joven de 21 años para que ella no hablara en relación a su vínculo.

La mañana de este 19 de marzo, Alexandra se hizo presente en redes sociales para enviar un mensaje en reacción a todo lo que ha venido ocurriendo con el exfutbolista. "Si una mujer te dice NO ME TOQUES SUÉLTAME ESTÁS EBRIO POR FAVOR ME ESTÁS LASTIMANDO...", dice en parte del texto que escribió.