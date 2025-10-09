0
¡LO ÚLTIMO!
Falleció Miguel Ángel Russo

Pamela Franco brilló en la celebración de Los Caribeños de Guadalupe: así fue su presentación

Pamela Franco cautivó al público en el aniversario de Los Caribeños de Guadalupe, fascinando a más de diez mil asistentes con sus interpretaciones.

Redacción Líbero Tendencias
La cantante brilló al interpretar éxitos como 'Dile la verdad' y 'Mil amores', que resonaron entre el público, quienes elogiaron su talento y carisma en redes sociales.
La cantante brilló al interpretar éxitos como 'Dile la verdad' y 'Mil amores', que resonaron entre el público, quienes elogiaron su talento y carisma en redes sociales. | Foto: Difusión
COMPARTIR

En el reciente aniversario de Los Caribeños de Guadalupe, la cantante Pamela Franco encendió al público, logrando que miles de asistentes cantaran y bailaran sus canciones; su actuación fue la más destacada del evento.

Luciendo un impresionante vestido rojo, Pamela Franco fascinó a más de diez mil personas que llenaron el Club Lawn Tennis de Jesús María, mientras interpretaba sus temas 'Dile la verdad' y 'Mil amores', que han resonado en el público como verdaderos himnos.

Edison Flores reveló cuál es el vínculo que tiene con la joven influencer.

PUEDES VER: ¿Edison Flores confirmó su relación con Antonella Martorell? 'Orejitas' se pronuncia sobre su vínculo

Los comentarios en redes sociales reflejan la admiración del público hacia Pamela Franco durante este aniversario, resaltando su presencia escénica, su talento vocal y el carisma con que presentó cada canción.

"Estoy feliz de haber sido invitada al aniversario de Los Caribeños, que es una orquesta que admiro y con mucha trayectoria. Estoy agradecida con el multitudinario respaldo del público cuando salí al escenario y recibir sus aplausos", expresó Pamela Franco.

La carrera solista de Pamela Franco está en un gran momento, continuando con sus presentaciones en todo el país y logrando éxitos musicales que son muy populares entre el público.

Entre sus reconocidos éxitos se encuentran 'Dile la verdad' con 41 millones de visualizaciones en YouTube, 'Amigos, simplemente amigos' con 12 millones, y 'Cervecero' con 7.6 millones de vistas.

Lo más visto

  1. ¿Edison Flores confirmó su relación con Antonella Martorell? 'Orejitas' se pronuncia sobre su vínculo

  2. Horóscopo de hoy, jueves 9 de octubre: predicciones y tarot gratis para cada signo del zodiaco

  3. Pamela Franco brilló en la celebración de Los Caribeños de Guadalupe: así fue su presentación

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano