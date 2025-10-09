Pamela Franco brilló en la celebración de Los Caribeños de Guadalupe: así fue su presentación

En el reciente aniversario de Los Caribeños de Guadalupe, la cantante Pamela Franco encendió al público, logrando que miles de asistentes cantaran y bailaran sus canciones; su actuación fue la más destacada del evento.

Luciendo un impresionante vestido rojo, Pamela Franco fascinó a más de diez mil personas que llenaron el Club Lawn Tennis de Jesús María, mientras interpretaba sus temas 'Dile la verdad' y 'Mil amores', que han resonado en el público como verdaderos himnos.

Los comentarios en redes sociales reflejan la admiración del público hacia Pamela Franco durante este aniversario, resaltando su presencia escénica, su talento vocal y el carisma con que presentó cada canción.

"Estoy feliz de haber sido invitada al aniversario de Los Caribeños, que es una orquesta que admiro y con mucha trayectoria. Estoy agradecida con el multitudinario respaldo del público cuando salí al escenario y recibir sus aplausos", expresó Pamela Franco.

La carrera solista de Pamela Franco está en un gran momento, continuando con sus presentaciones en todo el país y logrando éxitos musicales que son muy populares entre el público.

Entre sus reconocidos éxitos se encuentran 'Dile la verdad' con 41 millones de visualizaciones en YouTube, 'Amigos, simplemente amigos' con 12 millones, y 'Cervecero' con 7.6 millones de vistas.