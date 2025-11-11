Chola Chabuca lidera en los ratings del fin de semana: Descubre sus cifras

Chola Chabuca celebra con entusiasmo el respaldo del público hacia sus programas sabatinos, que han dominado las preferencias del fin de semana. 'Reventonazo' logró 12.5 puntos de sintonía, mientras que 'Esta Noche' alcanzó 11.7 puntos, superando ampliamente a 'Yo soy' y triplicando a 'JB en ATV'.

"Me siento muy feliz por el respaldo, el apoyo y la respuesta positiva del público para el Reventonazo y Esta Noche. Nosotros somos un equipo que trabajamos pensando en llevar cada sábado el mejor entretenimiento a las familias", expresó Ernesto Pimentel.

El programa 'Reventonazo' registró 12.5 puntos, destacándose con invitados como Yiddá Eslava, Dina Páucar y el elenco de Luz de Luna, junto a exmiembros de Son del Duke. Por su parte, 'Esta Noche' presentó a 'Corazón Serrano' y Dilbert Aguilar, acumulando 11.7 puntos. Esto contrasta con los 6.8 puntos de 'Yo soy' y los 4.1 de 'JB en ATV'.

"Como siempre he comentado, el éxito le pertenece a todo el equipo; pues tanto los artistas y los técnicos son piezas fundamentales para poder hacer un buen programa. Este año 2025 hemos competido con franquicias internacionales como 'El gran chef' y no nos han superado", añadió Ernesto Pimentel.

En 2025, el programa 'Esta Noche' hizo su debut con figuras destacadas de la música nacional como Bartola, Lucía de la Cruz, Daniela Darcourt, Marisol, y Josimar, presentando una atractiva propuesta que ha resonado con la audiencia.

"'Esta Noche' empezó como un programa que saldría solo por una temporada de tres meses, y se ha ido ampliando a pedido de América Televisión durante todo este año y que ha sido líder en su horario", concluyó el presentador.