Jazmín Pinedo desestimó oferta de conducción en 'América hoy', revela Edson Dávila

Edson Dávila reveló en 'Más Espectáculos' que Jazmín Pinedo no aceptó ser la nueva cara de 'América hoy', que vuelve a la pantalla este lunes.

Redacción Líbero Tendencias
Edson Dávila, conocido como 'Giselo', confirmó que Jazmín Pinedo rechazó la oferta para ser conductora de 'América hoy', que regresa el próximo lunes.
Edson Dávila, conocido como 'Giselo', confirmó que Jazmín Pinedo rechazó la oferta para ser conductora de 'América hoy', que regresa el próximo lunes.
Edson Dávila asistió como invitado al programa 'Más Espectáculos', donde confirmó que la conocida 'Chinita', Jazmín Pinedo, no aceptó la invitación para convertirse en conductora de 'América hoy', que regresa a las pantallas el próximo lunes.

Durante su visita, el querido 'Giselo' promovió la nueva temporada 2026 del magacín 'América hoy', manteniendo el suspenso sobre quién será la nueva presentadora. Jazmín comentó que conocía al nuevo integrante del programa, a lo que Edson respondió: "Tú no vas a ser porque no has querido"; dejando sin palabras a la 'Chinita'.

Esto da fuerza a los rumores de que Jazmín Pinedo estaba entre las principales opciones para conducir el renovado 'América hoy'; sin embargo, por diversos motivos no aceptó la oferta y optó por seguir con 'Más espectáculos'.

Jazmín Pinedo cumplirá en junio cuatro años al frente de 'Más espectáculo', un espacio que lidera su franja horaria y es apreciado por el público, ofreciendo variada información sobre la farándula tanto nacional como internacional.

En diciembre pasado, Jazmín expresó su satisfacción con su posición actual en el programa y manifestó su intención de renovar contrato con América Televisión. Aunque abierta a escuchar nuevas ofertas como la de 'América hoy', finalmente decidió no aceptar la propuesta.

