Jazmín Pinedo visita Uruguay y sorprende a Tini con un pedido especial: "Sobre el amor..."

Jazmín Pinedo, también conocida como la Chinita, causó sorpresa al encontrarse con la cantante Tini en Uruguay. Aunque bromeó sobre pedirle consejos amorosos, en realidad realizó una entrevista que se emitirá pronto en '+ Espectáculos' para sus seguidores.

"Estoy en Uruguay realizando un viaje relámpago pero cargado de muchas emociones pues pude conocer a Tini, a quien le pedí consejos sobre el amor, ja, ja… mentira, viajé hasta aquí para hacerle una entrevista linda. Atentos a sus fans en Perú, que nos visitará el próximo 30 de mayo con su gira Futtura World Tour", comentó Jazmín Pinedo.

Ambas también participaron en un Tik Tok, que compartieron en redes sociales, siguiendo el trend de la canción 'Universidad' de la artista argentina.

La 'Chinita' Jazmín Pinedo planea divulgar esta exclusiva entrevista en '+ Espectáculos', el programa de América Televisión que conduce. En esta conversación, no solo se abordará su éxito musical, sino también sus expectativas para el próximo espectáculo en Perú. Además, tocarán temas personales y mencionarán a su pareja, el futbolista Rodrigo de Paul, campeón mundial con Argentina.

Actualmente, Jazmín Pinedo ha logrado consolidarse como presentadora en América Televisión, manteniendo el liderazgo en su horario con '+ Espectáculos' durante cuatro años.