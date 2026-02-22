- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Barcelona vs Levante
- Vélez vs River Plate
- Alianza Lima vs San Martín
- Sesi vs Osasco
- Tabla Liga 1
Temblor de magnitud 5.1 sacudió Pisco hoy, 22 de febrero: Detalles del sismo según el IGP
El sismo, percibido también en Lima, ocurrió a 82 km al oeste de Pisco y tuvo una profundidad de 42 km, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Un nuevo movimiento sísmico genera alerta en la región de Ica. Este domingo 22 de febrero, los habitantes de Pisco y zonas cercanas sintieron un temblor que evidencia nuevamente la actividad sísmica frecuente en la costa peruana. Las autoridades recuerdan la importancia de mantener preparada una mochila de emergencia ante cualquier eventualidad.
PUEDES VER: Confirman muerte de policía que ingresó al río Rímac para salvar a perrito: "Hallaron el cuerpo sin vida"
¿Cuál fue el epicentro del temblor de hoy, 22 de febrero de 2026, en Pisco?
Según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de su cuenta en X, el sismo registrado ocurrió a las 17:36 horas y alcanzó una magnitud de 5,1. El epicentro se ubicó a 82 kilómetros al oeste de Pisco, en Ica, con una profundidad de 42 kilómetros. Este tipo de información permite a los expertos evaluar los posibles efectos y daños que podrían derivarse del evento sísmico.
Un sismo de magnitud 5,1 sacudió Pisco, según el IGP.
El IGP enfatizó: "Es importante recordar que la población debe estar preparada ante cualquier desastre natural y contar con una mochila de emergencia lista para su uso".
¿Cómo actuar durante un temblor en Perú?
Los temblores pueden ocurrir en cualquier momento, por lo que es fundamental saber cómo protegerte y cuidar a quienes te rodean. Aquí te mostramos los pasos esenciales para actuar de manera segura durante un sismo en Perú:
- Mantén la calma y busca zonas seguras: Durante un temblor, mantener la calma es fundamental. Dirígete de inmediato a áreas previamente identificadas como seguras dentro de tu hogar, lugar de trabajo o espacios públicos.
- Prioriza la protección de personas vulnerables: Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con discapacidad, asegurándote de que se mantengan alejados de objetos que puedan caer o romperse y ubicados en lugares seguros.
- Evita estructuras y objetos peligrosos: Aléjate de ventanas, puertas exteriores, espejos, vidrios y paredes que puedan colapsar o fracturarse durante el sismo.
- Mantente lejos de instalaciones eléctricas: Evita acercarte a postes, cables eléctricos y cualquier tipo de conexión que pueda generar riesgo de descarga.
- Sigue las indicaciones de las autoridades: El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda conocer y señalizar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para reducir riesgos durante un temblor.
- Ten lista una mochila de emergencia: Prepara un kit con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos no perecibles, agua potable, radio portátil y otros elementos esenciales para garantizar tu seguridad y supervivencia ante cualquier eventualidad.
- 1
Temblor de magnitud 5.1 sacudió Pisco hoy, 22 de febrero: Detalles del sismo según el IGP
- 2
RESULTADOS Lotería de Boyacá del sábado 21 de febrero: premio mayor y números ganadores del ÚLTIMO SORTEO
- 3
ÚLTIMO RESULTADO Lotería de Boyacá del sábado 21 de febrero: a qué hora juega, estadísticas y premio mayor
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90