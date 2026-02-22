Temblor de magnitud 5.1 sacudió Pisco hoy, 22 de febrero: Detalles del sismo según el IGP

Un nuevo movimiento sísmico genera alerta en la región de Ica. Este domingo 22 de febrero, los habitantes de Pisco y zonas cercanas sintieron un temblor que evidencia nuevamente la actividad sísmica frecuente en la costa peruana. Las autoridades recuerdan la importancia de mantener preparada una mochila de emergencia ante cualquier eventualidad.

¿Cuál fue el epicentro del temblor de hoy, 22 de febrero de 2026, en Pisco?

Según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de su cuenta en X, el sismo registrado ocurrió a las 17:36 horas y alcanzó una magnitud de 5,1. El epicentro se ubicó a 82 kilómetros al oeste de Pisco, en Ica, con una profundidad de 42 kilómetros. Este tipo de información permite a los expertos evaluar los posibles efectos y daños que podrían derivarse del evento sísmico.

Un sismo de magnitud 5,1 sacudió Pisco, según el IGP.

El IGP enfatizó: "Es importante recordar que la población debe estar preparada ante cualquier desastre natural y contar con una mochila de emergencia lista para su uso".

¿Cómo actuar durante un temblor en Perú?

Los temblores pueden ocurrir en cualquier momento, por lo que es fundamental saber cómo protegerte y cuidar a quienes te rodean. Aquí te mostramos los pasos esenciales para actuar de manera segura durante un sismo en Perú: