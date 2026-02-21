0
Confirman muerte de policía que ingresó al río Rímac para salvar a perrito: "Hallaron el cuerpo sin vida"

El efectivo policial se lanzó al río el pasado 20 de febrero, acudiendo a una emergencia en el río que tenía como víctima a un pequeño animal.

Daniela Alvarado
Hallan cadáver de policía que ingresó a río para salvar a perrito
Hallan cadáver de policía que ingresó a río para salvar a perrito | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó que tras un día de intensa búsqueda en el río Rímac, el cuerpo del suboficial Patrick Iroshi Ospina Orihuela, fue encontrado sin vida, luego de que acudiera al rescate de un perrito que se encontraba en peligro al interior del agua.

La tarde de este sábado 21 de febrero, los representantes de la entidad dieron la fatídica noticia de que el cadáver del efectivo fue arrastrado varios metros y posteriormente hallado en la desembocadura del río, que se encuentra a pocos metros de la Base Naval del Callao.

"Hoy despedimos a un valiente que, fiel a su vocación de servicio, no dudó en lanzarse al río Rímac para intentar rescatar a un perrito arrastrado por el caudal. Su acto refleja el espíritu solidario y el compromiso que distinguen a nuestros policías.", se lee en el mensaje compartido por la PNP al anunciar el deceso.

Por medio de sus redes sociales oficiales, la PNP también lamentó el fallecimiento de su compañero y enviaron respaldo en este momento complicado para su círculo familiar. "Su valentía, entrega y vocación de servicio honran el uniforme que vistió con orgullo. La institución acompaña en el dolor a su familia, amigos y compañeros de armas".

Tras la desaparición del suboficial el pasado viernes 20 de febrero, agentes de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos iniciaron de inmediato con las labores de búsqueda. Lamentablemente, HOY se hizo público el hallazgo que resultó en su muerte.

Policía fue arrastrado por la corriente de río Rímac

El efectivo policial fue arrastrado por el caudal del río Rímac tras tratar de salvar a un perrito que se estaba ahogando a la altura del puente Santa Rosa, en el Cercado de Lima.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

