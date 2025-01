Fan de Ricky Martin se operó más de 20 veces para parecerse a su ídolo

El joven, quien llegó a pesar 176 kilos, no dudó en argumentar: "Esto viene desde hace mucho tiempo. A los doce años, haciendo un trabajo práctico para el colegio y nos mostraban qué queríamos ser. A los 17 tuve la primera consulta al médico. Yo sentía que algo no estaba bien", admitió

Vía Twitter

"Cuando me decían que tenía un aire a Ricky Martin me lo tomaba como un chiste, pero me empecé a hacer unos retoques y el parecido se hizo más grande y me lo decían todos. Ahí pensé 'bueno, genial", agregó.

Frente al inusitado hecho, el joven argentino comentó que no fue tarea fácil el pasar el tratamiento Post cirugías en su rostro. "Estuve 20 días boca abajo y el trasero me quedó deforme. Voy a ser honesto, me importa mucho lo que opine el resto. No hay nada que me dé más placer que me digan 'qué lindo estás'", expresó Mariano.