Greg Michel: exconcursante de “Combate” en estado de coma tras accidente en Tarapoto

A través de sus redes sociales, el modelo Sebastián Lizarzaburu dio a conocer una lamentable noticia. Y es que hace unas horas su mejor amigo y ex combatiente Greg Michel , sufrió un terrible accidente en su gimnasio en Tarapoto .

"Lo tuvieron que llevar en Tarapoto de emergencia, en ese transcurso perdió demasiada sangre y tuvieron que hacerle como un by pass y el corazón no soportó, ahorita está en coma, en estado crítico. Felizmente ni bien pisé Lima me reventaron los mensajes y al toque empezamos a mover contactos y conseguimos los donantes de sangre que necesitaba para por lo menos estar estable, ahora estamos viendo el traslado a Lima”, finalizó el modelo.