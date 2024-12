Viral: Mira la reacción de un youtuber español al video del joven que enfrentó a sereno

Con el nombre “Pituco agresivo VS serenazgo”, el youtuber español vio cada momento del material que circuló días atrás en todas las redes sociales. Con más de 181,000 suscriptores, el popular ´Trap´ quedó boquiabierto.

“Jajajaja por qué todos los pitucos hablan igual . Lo mejor de todo es la intervención del padre ”, comentó. Cuando llegó a la parte donde el progenitor del joven le tira tremendo lapo en la cabeza, el influencer agregó: “Eso no lo había visto. Tremendo este señor”.

“Le ha hundido media cabeza o al menos se la ha vuelto a colocar”, sostuvo con una cara sorprendida. Mientras corría el video, ´Trap´ quedaba más anonadado. Sus expresiones eran de asombro e indignación, incluso burlonas porque no creía lo que estaba viendo.

Además, cuando el muchacho dijo que el sereno le rompió su botella, el español sospechó que él estaba tomado. “Ha bebido, me imagino. Esto debe ser por la euforia del alcohol. Está ebrio”, estimó. De otro lado, sí reconoció que “había bastantes agentes para un solo tío”. “Esta pelea ha sido de versiones, pero ha sido importante la intervención del padre. El señor va con todo. [El joven] no se calla, hasta me pone nervioso a mí. La cosa se ha puesto caliente, pero hubo más de 8 policías. Ha sido divertido este mega viral”, concluyó.