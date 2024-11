Viral: reportero consulta a estudiante por el regreso a clases pero respuesta lo deja en shock

No es la primera vez que un reportero termina envuelto en escenas anecdóticas mientras realiza una cobertura. Tal fue el caso de un periodista de Latina, al consultar a una niña en su primer día de clases, sobre qué le parecía el retorno a la presencialidad.

"¿Estás feliz con el retorno a clases presenciales?" consultó el periodista. Sin embargo, un "NO" rotundo sorprendió al reportero. "Seguramente prefieres el homeoffice", continuó el periodista tratando de disuadir la situación con la alumna.

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en dejar sus comentarios: "No hay nada de malo en socializar con alguien random en la calle", "La mirada de la chica lo dice todo", "jajaja qué buena, yo me identifico con ella, prefiero el homeoffice", se lee en los comentarios.