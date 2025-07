Perrito Panchito, quien pronosticó a Chelsea como primer finalista, revela ganador del Real Madrid vs PSG

Este miércoles 9 de julio, se conocerá al segundo finalista del Mundial de Clubes 2025, por lo que las expectativas crecen respecto al infartante duelo entre Real Madrid vs PSG. En medio de la gran emoción por este partido, que inicia a las 2:00 p.m., el perrito Panchito compartió su pronóstico mediante TikTok.

'Pancho, el dog' es la cuenta oficial en redes sociales de esta singular mascota, quien sorprende con sus aciertos, ya que logró atinar al primer clasificado a la gran final del torneo internacional, en medio del asombro de muchos. Mediante una dinámica, el perrito predijo que Chelsea ganaría ante Fluminense de Brasil.

En el video viral de TikTok, se puede apreciar que Panchito tiene dos platos con queso, uno con el escudo de 'The Blues' y el otro con el del único cuadro sudamericano que llegó hasta la semifinal del Mundial de Clubes. La mascota optó por la primera opción, logrando acertar, ya que Chelsea ganó 2-0 ante el 'Flu'.

Asimismo, también se observa su pronóstico sobre el duelo de hoy en Nueva Jersey, entre el cuadro español y el actual campeón de la Champions League. Cabe señalar, que la expectativa crece entre los fanáticos del fútbol debido a que Kylian Mbappé podría enfrentar a su antiguo equipo.

En esta oportunidad, el perrito Panchito, se dirigió al plato donde estaba el escudo del Real Madrid. Por lo que teniendo en cuenta su acierto con el club Chelsea, todo parece indicar que el equipo merengue sería el segundo clasificado del Mundial de Clubes tras un apoteósico duelo en el MetLife Stadium.

Los usuarios no dudaron en comentar el video, que ya tiene más de 200 mil reproducciones en solo un día. "Panchito, le aposté 320 soles a que gana el Chelsea, confío en ti", "No me defraude Panchito, la estabilidad mental de mi marido depende de ti", "Sí, Panchito, que el Real Madrid gane", "Real Madrid va a campeonar", "Panchi sí sabe", indicaron.