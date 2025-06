¿Joel Raffo venderá Sporting Cristal? Agatha Lys lanza predicción que alerta a hinchas celestes

Hasta hace unos años, Sporting Cristal era el club peruano que sacaba cara por el país en la Copa Libertadores; sin embargo, en su más reciente partido en el torneo internacional, cayó 6-0 ante Palmeiras. Esta derrota generó la indignación total y gran molestia no solo de hinchas, también de comentaristas deportivos, quienes incluso exigen la salida de Joel Raffo.

El empresario peruano es el actual presidente de 'La Fuerza Ganadora', que viene en declive debido a los últimos resultados obtenidos, por lo que la presión sobre Raffo aumenta, con demandas de algunos sectores para que deje el cargo debido a la falta de liderazgo. Es así, que la reconocida astróloga, Agatha Lys compartió su pronóstico y reveló si el miembro del directorio de Innova Sports venderá el club.

Agatha Lys revela si Joel Raffo venderá Sporting Cristal

Mediante las redes sociales, Agatha Lys publicó un video, en el que comparte su pronóstico sobre Joel Raffo. Lo que dijo ha sorprendido a los hinchas celestes, quienes esperan que el cuadro bajopontino pueda levantarse del mal momento y obtener mejores resultados en lo que queda del Torneo Apertura, con miras al Clausura.

"Le están criticando horrible, no quiere vender. Vamos a ver si lo logra vender... al final no quiere hacerlo, lo que parece que va a existir es una venta a medias, puede haber eso, vender algunas acciones, un porcentaje, buscar una nueva administración. Cambios va a ver, pero no veo que él se deshaga totalmente, sino que va a buscar, de repente, una nueva administración, puede vender un porcentaje. Quiere un perfil bajo, no se va a deshacer al 100% como dueño.", mencionó la tarotista peruana.

Rápidamente, los usuarios no dudaron en comentar y manifestaron su negativa si esta predicción se vuelve realidad. "Tiene que hacer la venta total, todo o nada", "Raffo no quiere vender. Si Agatha lo dice es que simplemente este señor no quiere que le descubran", "¿Cuándo hacemos un plantón en La Florida?", "Era lógico, este tipo no va a vender, es el mejor negocio que ha hecho en su vida a costa de destruir a un club tan hermoso como mi Sporting Cristal", indicaron.

¿Cuándo es el próximo partido de Sporting Cristal?

El próximo partido de Sporting Cristal será el domingo 15 de junio de 2025, que coincide con el Día del Padre en Perú, a las 12:00 p.m. (hora peruana) ante Deportivo Garcilaso. Este encuentro se disputará en el Estadio Alberto Gallardo y corresponde a la fecha 15 del Torneo Apertura.