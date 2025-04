Cuy 'Cututo Parpincho' lanza pronóstico sobre Cristal vs. Cerro Porteño y sorprende en redes

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño genera gran expectativa entre la hinchada, puesto que el equipo dirigido por Paulo Autuori necesita el triunfo para seguir luchando por la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2025. En medio de la espera, una singular predicción se hizo viral en las redes sociales.

Mediante TikTok, se compartió un video sobre el cuy 'Cututo Parpincho' que realiza su pronóstico sobre este duelo que se jugará en el Estadio 'La Nueva Olla' en Asunción, Paraguay a las 7:30 pm (hora peruana). ¿Quieres saber cuál fue el resultado de este roedor? Te compartimos el clip.

En las imágenes se puede apreciar que en un primer momento el cuy se direcciona hacia el casillero del equipo cervecero; sin embargo, al final termina entrando en el portal que indica como ganador a Cerro Porteño. Este pronóstico no es nada alentador para Sporting Cristal, que viene de constantes derrotas.

Los usuarios no dudaron en comentar respecto a este video viral de TikTok. "Cuy frito al terminar el partido", "Quiero parte pierna después del duelo", "Uno quiere que gane Cristal, pero el cuy no se equivoca", "Cuy no falla", "Toda mi plata para Cerro Porteño", "El cuy acertó con la U", "Todos mis terrenos a Cerro Porteño".

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?

ESPN y Disney Plus transmitirán el partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2025, desde su emisión por televisión y en plataformas streaming.