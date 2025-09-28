- Hoy:
Alianza perdió en Cusco, Zambrano fue expulsado y estos son los mejores memes
Zambrano fue expulsado, Alianza Lima sumó una derrota y se aleja de ser campeón. Resultado generó crueles memes en redes sociales.
Mira los mejores memes de la derrota de Alianza Lima ante Cienciano. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
Tras la derrota, Alianza se aleja del campeonato. | Composición Líbero.
Algunos blanquiazules piensan que es una fija la expulsión de Zambrano. | Composición Líbero
Los blanquiazules haciendo sumar para saber si ganan el Clausura. | Composición Líbero.
Algunos hinchas de Alianza aún tiene fe de ganar. | Composición Líbero.
Todos los íntimos tras el partido de Alianza en Cusco. | Composición Líbero.
El meme más viral tras la expulsión de Zambrano. | Composición Líbero.
"Pal otro año será", es la frase viral en redes sociales. | Composición Líbero.
Muchos creen que Dios no quiere que gane Alianza. | Composición Líbero.
Los que vieron el partido de Alianza terminaron así. | Composición Líbero.
