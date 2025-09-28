Alianza perdió en Cusco, Zambrano fue expulsado y estos son los mejores memes

Zambrano fue expulsado, Alianza Lima sumó una derrota y se aleja de ser campeón. Resultado generó crueles memes en redes sociales.

Mira los mejores memes de la derrota de Alianza Lima ante Cienciano.

Tras la derrota, Alianza se aleja del campeonato.

Algunos blanquiazules piensan que es una fija la expulsión de Zambrano.

Los blanquiazules haciendo sumar para saber si ganan el Clausura.

Algunos hinchas de Alianza aún tiene fe de ganar.

Todos los íntimos tras el partido de Alianza en Cusco.

El meme más viral tras la expulsión de Zambrano.

"Pal otro año será", es la frase viral en redes sociales.

Muchos creen que Dios no quiere que gane Alianza.

