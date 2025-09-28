0
Tabla del Clausura y Acumulado tras derrota de Alianza

Alianza perdió en Cusco, Zambrano fue expulsado y estos son los mejores memes

Zambrano fue expulsado, Alianza Lima sumó una derrota y se aleja de ser campeón. Resultado generó crueles memes en redes sociales.

Roxana Aliaga
Mira los mejores memes de la derrota de Alianza Lima ante Cienciano.
Mira los mejores memes de la derrota de Alianza Lima ante Cienciano.
Mira los mejores memes de la derrota de Alianza Lima ante Cienciano. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
Tras la derrota, Alianza se aleja del campeonato.
Tras la derrota, Alianza se aleja del campeonato.
Tras la derrota, Alianza se aleja del campeonato. | Composición Líbero.
Algunos blanquiazules piensan que es una fija la expulsión de Zambrano.
Algunos blanquiazules piensan que es una fija la expulsión de Zambrano.
Algunos blanquiazules piensan que es una fija la expulsión de Zambrano. | Composición Líbero
Los blanquiazules haciendo sumar para saber si ganan el Clausura.
Los blanquiazules haciendo sumar para saber si ganan el Clausura.
Los blanquiazules haciendo sumar para saber si ganan el Clausura. | Composición Líbero.
Algunos hinchas de Alianza aún tiene fe de ganar.
Algunos hinchas de Alianza aún tiene fe de ganar.
Algunos hinchas de Alianza aún tiene fe de ganar. | Composición Líbero.
Todos los íntimos tras el partido de Alianza en Cusco.
Todos los íntimos tras el partido de Alianza en Cusco.
Todos los íntimos tras el partido de Alianza en Cusco. | Composición Líbero.
El meme más viral tras la expulsión de Zambrano.
El meme más viral tras la expulsión de Zambrano.
El meme más viral tras la expulsión de Zambrano. | Composición Líbero.
"Pal otro año será", es la frase viral en redes sociales.
"Pal otro año será", es la frase viral en redes sociales.
"Pal otro año será", es la frase viral en redes sociales. | Composición Líbero.
Muchos creen que Dios no quiere que gane Alianza.
Muchos creen que Dios no quiere que gane Alianza.
Muchos creen que Dios no quiere que gane Alianza. | Composición Líbero.
Los que vieron el partido de Alianza terminaron así.
Los que vieron el partido de Alianza terminaron así.
Los que vieron el partido de Alianza terminaron así. | Composición Líbero.
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

