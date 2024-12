¿'Pídeme Lo Que quieras' se estrenará en Latinoamérica? Esta noticia podría alegrar a los fans

La adaptación del primer libro 'Pídeme Lo Que Quieras', solo llegará a los cines de España, donde se originó la novela, el próximo 29 de noviembre . Sin embargo, las fanáticas del Latinoamérica se preguntan cuándo podrán ver este film en la Latinoamérica, pero lastimosamente no hay un anuncio oficial de la casa distribuidora.

Si bien hasta ahora no hay una fecha de estreno para esta región, de no llegar a las salas de cine, no es de extrañar que posiblemente llegue a otras plataformas de streaming en los próximos meses y uno de ellos sería Netflix.