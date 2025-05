¿Por qué Max volverá a llamarse HBO Max? Esto se sabe sobre la plataforma de streaming estadounidense

Warner Bros. Discovery decidió volver al nombre HBO Max. Esto se debe a que la marca HBO sigue siendo sinónimo de contenido de alta calidad y tiene un peso fuerte en la mente del consumidor. Según sus directivos, el nombre 'Max' no comunicaba con claridad el tipo de programación que ofrece la plataforma, mientras que 'HBO' sí representa el estándar de excelencia que distingue al servicio frente a sus competidores.

La compañía concluyó que recuperar esa identidad es clave para seguir creciendo y atraer suscriptores que buscan calidad por encima de cantidad. En esta nota te comentamos todos los pormenores relacionados con esta medida.

¿En qué momento Max volverá a llamarse HBO Max?

El cambio oficial de Max a HBO Max se implementará durante el verano de 2025, según anunciaron ejecutivos de Warner Bros. Discovery en su presentación Upfront en el Madison Square Garden, el 14 de mayo. La noticia fue recibida con reacciones mixtas: risas, aplausos y algo de ironía, reflejando tanto la sorpresa como el reconocimiento de que la marca HBO nunca debió haberse eliminado.

El regreso coincide con un momento de crecimiento para la empresa: en el primer trimestre del año, sumó 5,3 millones de nuevos suscriptores y superó las expectativas financieras. Según sus líderes, restaurar el nombre HBO Max busca reforzar el perfil premium de la plataforma y mantener una identidad clara en un mercado saturado por opciones de bajo costo y alto volumen.

¿Por qué se había cambiado el nombre de HBO Max a Max anteriormente?

El cambio a Max en 2023 fue parte de una estrategia para mostrar la amplitud del catálogo, que incluía no solo programación de HBO, sino también contenido familiar, infantil, reality shows, documentales y películas clásicas. Sin embargo, esta decisión fue ampliamente criticada. Al eliminar el nombre HBO, la plataforma perdió su principal sello de identidad, y muchos usuarios no supieron con claridad qué ofrecía el servicio.

Estudios internos y grupos de enfoque mostraron que los consumidores no quieren simplemente más contenido, sino mejor contenido, y que asocian directamente la marca HBO con calidad, exclusividad y narrativas bien producidas. Reconociendo este error, la empresa optó por retomar el nombre original. Como dijo Casey Bloys, presidente de HBO y Max Content: “Lo que los suscriptores quieren de nosotros es exactamente lo que HBO representa”.