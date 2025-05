'The Last Of Us', temporada 2: el capítulo 4 mostrará un momento icónico del videojuego

La segunda temporada de The Last Of Us por HBO y MAX sigue adelante y este domingo 4 de mayor de 2025 se emitirá el cuarto episodio, cuyo tráiler nos ha revelado algunos datos importantes de cómo se desarrollará la trama de la serie en adelante, pero también nos que tendrá lugar uno de los momentos más icónicos del videojuego creado por Naughty Dog, en el que Ellie toca la guitarra a Dina.

The Last Of Us: ¿Qué icónico momento recreará el capítulo 4?

En el tráiler del episodio 4 de la temporada 2 de The Last Of Us, no solo vemos la importancia que tendrá Isaac, líder del W.L.F., también vemos a Ellie y Dina quienes, adentrándose en Seattle se topan con una horda dentro de un edificio, pero también nos muestra una escena que emocionará a todos los fans. Ellie tocando la guitarra a Dina en un momento de relajo.

Si nos remitimos al videojuego de 2020, en medio de su aventura atravesando un conjunto de departamentos, ambas llegan a un cuarto donde resalta una guitarra. Ellie lo toca y comienza a tocar, realizando una versión acústica de "Take On Me", la famosa canción del grupo noruego A-Ha, que se convirtió en un éxito mundial en 1985.

En el juego, Ellie, con voz dulce (interpretada por Ashley Johnson) entona las estrofas, mientras Dina la mira encandilada. El tráiler del episodio 4, en tanto solo 2 segundos nos muestra a Bella Ramsey en dicho momento y a Isabella Merced observándola con amor. Definitivamente, es un momento que generará mucha expectativa como atención de los fans.

The Last Of Us: ¿Qué pasó en el capítulo 3 de la temporada 2?

Luego de la muerte de Joel a manos de Abby y sus amigos, una vez que Ellie fuera dada de alta del hospital tras tres meses de este terrible suceso que estuvo acompañado del violento ataque de una horda de infectados en Jackson que dejó un número importante de fallecidos, la muchacha está decidida a llevar a cabo su venganza: quitarle la vida a quienes tuvieron que ver con el deceso del hombre que fue como su padre.

Cuando la propuesta de enviar un grupo de 16 guerreros a Seattle para capturar y ejecutar a los responsables fuera negada, Ellie se arma hasta los dientes para este fin, pero Dina se suma a su causa, además de alguien inesperado: Seth (quién en el capítulo 1 increpó a las muchachas mientras se besaban en la fiesta por Año Nuevo), quien cambió su rifle, además de darles provisiones y medicinas para su trayecto.

Puestas en marcha, Ellie, quien ya sabe que Abby pertenece a los 'Lobos' (o W.L.F, siglas en inglés del Frente de Liberación de Washington) y en su camino vieron algunas matanzas que este grupo realizó, lo que lleva al personaje que interpreta Bella Ramsey a fundamentar más su odio contra Abby y sus amigos. El episodio 3 termina cuando la protagonistas están a puertas de Seattle.