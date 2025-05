The Last Of Us temporada 2: ¿A qué hora y cuándo se estrena el capítulo 4?

Fans del videojuego y de la serie quedaron con la boca abierta cuando en el capítulo 2 de la temporada 2 de The Last Of Us, Joel Miller, personificado por Pedro Pascal, fue ultimado brutalmente por Abby y todos quieren saber qué pasará en el episodio cuatro y los nuevos personajes que se van a introducir en la trama.

El tráiler del cuarto programa nos ha dado un vistazo general al inicio del camino de Ellie (junto a Dina) hacia la violencia más cruda y descarnada en pos de vengar a Joel y, como ya vimos pinceladas de los Serafitas, pero el próximo domingo tendremos la introducción de un personaje y grupo que, aparentemente, tiene relación con Abby, pero ¿Cuál es?.

The Last Of Us temporada 2: ¿Fecha y hora de estreno del capítulo 4?

El episodio 4 de la temporada 2 de The Last Of Us se estrenará este domingo 4 de mayo, desde las 8:00 p.m. si vives en Perú, pero en otros países se lanzará en los siguiente horarios. Presta atención:

México: 19:00 horas.

19:00 horas. Guatemala: 19:00 horas.

19:00 horas. Panamá: 20:00 horas.

20:00 horas. Perú: 20:00 horas.

20:00 horas. Ecuador: 20:00 horas.

20:00 horas. Colombia: 20:00 horas.

20:00 horas. Paraguay: 21:00 horas.

21:00 horas. República Dominicana: 21:00 horas.

21:00 horas. Bolivia: 21:00 horas.

21:00 horas. Chile: 21:00 horas.

21:00 horas. Venezuela: 21:00 horas.

21:00 horas. Argentina : 22:00 horas.

: 22:00 horas. Uruguay: 22:00 horas.

The Last Of Us tempora 2: tráiler del capítulo 4

The Last Of Us temporada 2: ¿Dónde ver el capítulo 4?

Existen dos formas únicas de ver el capítulo 4 de la segunda temporada de The Last Of Us. La primera es por medio de la señal televisiva de HBO, para lo cual necesitas un paquete contratado de cable.

La segunda, es contar con una suscripción activa y un plan de pago en MAX, la plataforma de streaming que reúne el catálogo y producciones exclusivas de HBO, Warner, DC, entre otros.

The Last Of Us temporada 2: ¿Quién es Isaac y su relación con Abby?

En el tráiler de adelanto del capítulo 4 de la temporada 2 de The Last Of US, vemos la aparición de un nuevo personaje con un uniforme negro, cuyo nombre responde a Isaac Dixon quien, si nos basamos en el videojuego, tendrá un papel importante en la trama de la serie, pero ¿Quién es?

Isaac (interpretado en el show de HBO por Jeffrey Wright) es el líder del Frente de Liberación de Washington, conocido por sus siglas WLF, pero también como "los lobos", que se trata de un grupo armado que se opone al FEDRA (que aparecen en la primera temporada de la serie).

El objetivo de esta milicia es liberar a Seattle de FEDRA pero que, al mismo tiempo, está obsesionado con encontrar la cura al cordyceps, pues esta enfermedad ha matado a muchos de sus milicianos y para ello como para defenderse de los Serafitas aplicará métodos brutales contra quienes se interpongan en su camino.

Es temido y conocido por no tener contemplación alguna con sus rivales ni con los traidores, al punto que ordena ejecuciones de aquellos que no siguen sus órdenes, no importa si son mujeres, niños o si debe arrasar familias completas.