'The Last of Us 2': ¿Quiénes son los Serafitas y qué relación tiene con Abby?

Las sorpresas no paran de llegar en 'The Last of Us' y, con ello, también los nuevos personajes. Aunque tuvieron una breve aparición, los Serafitas tendrán un mayor protagonismo. Para entender su labor, es importante saber qué rol cumplen en el mundo postapocalíptico y si tienen alguna relación con Abby.

Tanto Abby, Tommy y los Serafitas son elementos fundamentales en The Last of Us II; sin embargo, estos últimos recién han sido añadidos a la historia y pueden causar un poco de confusión con respecto a sus alianzas.

¿Quiénes son los Serafitas?

Los Serafitas (o "Scars" en inglés) son una facción religiosa que aparece en The Last of Us Part 2. Es un grupo de culto fanático que vive en Seattle y otras áreas, conocido por su estilo de vida austero, su rechazo a la tecnología moderna y su devoción a una figura divina que creen los guía.

Creencias y cultura: Los Serafitas veneran a una profeta y creen que el apocalipsis (causado por el hongo Cordyceps) es un castigo divino. Viven de manera primitiva, usan armas rudimentarias (arcos, machetes) y practican rituales violentos, como el sacrificio o colgar a sus enemigos. Además, se comunican con silbidos distintivos para coordinarse en combate y protegerse a sí mismos.

Apariencia y organización: Llevan cicatrices en la cara (de ahí el apodo "Scars") y están organizados en comunidades lideradas por ancianos. Son extremadamente territoriales y atacan a cualquiera que consideren un intruso, incluidos infectados y también a otras facciones.

Rol en la historia: Los Serafitas son enemigos tanto de los personajes principales (Ellie y Abby) como de otras facciones, como los WLF (Washington Liberation Front, o "Lobos").

¿Quiénes son los Serafitas? | Foto: HBO

Relación de los Serafitas con Abby y su grupo (WLF)

Abby es miembro de los WLF (Lobos/Wolfs), una facción paramilitar en Seattle que lucha por el control de la ciudad contra los Serafitas y los infectados. La relación entre los Serafitas y el grupo de Abby es de enemistad absoluta, marcada por un conflicto brutal y constante.