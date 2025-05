The Last Of Us, temporada 2: ¿Qué significa la frase 'Feel Her Love' de los Serafitas y quién es la "Profeta"?

El capítulo 5 de la temporada 2 de The Last Of Us promete nuevas revelaciones, no solo sobre las esporas como forma de transmisión del cordyceps, también mostrará nuevos detalles sobre los Serafitas y la "Profeta" la mujer en base a cuyas enseñanzas basan todo su modo de vida.

¿Quién es la "profeta" en The Last Of Us?

Cuando comenzó el brote del cordyceps en el mundo de The Las Of Us, una mujer del suburbio Lower Queen Anne (zona de cuarentena de Seattle), que luego sería conocida como la Profeta aseguró tener una revelación sobre el origen de la pandemia.

Basada en esta visión, comenzó a predicar un estilo de vida igualitaria y con una especie de estoicismo que propugnaba separarse del placer físico, pero también de evitar todo contacto con cualquier tipo de tecnología.

Pese a ser rechazada inicialmente, con el tiempo, gracias a su lucha contra los infectados, a los cuales calificaba como "demonios", muchos se plegaron a ella. Su mensaje era demoledor: la enfermedad era una consecuencia del pecado de la humanidad, se trataba de un castigo divino y que aquella era una segunda oportunidad para retomar el camino correcto.

Cuando acabaron con todos los infectados del suburbio (la isla) sin armas comenzaron a cultivar sus propios alimentos para ser completamente independientes. Cuando la mujer fue conocida como la Profeta nacieron formalmente los Serafitas.

Sin embargo, pronto la Profeta y sus seguidores se toparían con FEDRA, quienes les ofrecieron integrarse a las zonas de cuarentena controlada por los militares, pero se negaron. Los de FEDRA no se opusieron a esto, ya que por entonces tenían un problema mayor con el Frente de Liberación de Whashington (o, por su siglas en inglés, W.L.F.).

La Profeta y la guerra con los "lobos"

Pero, eventualmente, los W.L.F. derrotarían a FEDRA, y la Profeta ingresó a los suburbios antes controlados por los militares ganando muchos adeptos, pero a los que no les gustó esto se fueron a refugiar con los "lobos".

No pasó mucho para que ambas facciones entraran en guerra donde la Profeta sería capturada. En su custodia, la mujer predicó a sus soldados captores, convenciéndolos de que la guerra no era necesaria y que el estilo de vida del W.LF. era una mentira.

Esta capacidad de influenciar en otros llevó a Isaac Dixon, líder de los W.L.F., a ordenar su muerte, pensando que ello debilitaría a los Serafitas, pero sus seguidores se mantuvieron firmes, manteniendo a flote la guerra contra los "lobos".

Tras su muerte, la figura y mensaje de la Profeta fueron santificados, al punto que en varias partes de Seattle se ven murales de la mujer rezando, o en distintas ocasiones liderando a su grupo, además de estar acompañado de un mensaje tan dulce como perturbador, dependiendo de cómo se vea: "Siente su amor (Feel Her Love)".

Los Serafitas están en guerra contra el W.L.F., facción en la cual milita Abby, quién asesinó a Joel.

¿Qué significa la frase "Feel Her Love"?

Tanto en el videojuego de Naughty Dog como en la serie vemos que Ellie se topa en más de una ocasión y en varios lados de la ciudad en ruinas con un mensaje que se repite constantemente: "Feel Her Love", que parece casi un mantra para los Serafitas, pero ¿Qué significa?

La frase es utilizada por los Scars (nombre con el que los del W.L.F. conocen a los Serafitas por los cortes que estos se hacen en los rostros como muestras de su fe), a modo de marca de que se está dentro de su territorio, pero también sirve como una oración en honor a la Profeta, así como una advertencia a los intrusos.

Y es que cuando los Serafitas ajustician y ejecutan, siempre invocan la figura de la Profeta para que "sienta su amor", por lo que vendría a ser una especie de ruego para que, por medio del martirio y la muerte, los enemigos de estos sean purificados y conozcan la verdad que les fue reveladas a ellos gracias a la mujer.