¿Joel regresará en 'The Last of Us 2'? Esto es lo que pasará con el personaje de Pedro Pascal

Durante la primera temporada, Joel Miller (Pedro Pascal), se ganó el cariño de la audiencia debido al papel que interpretó tratando de cuidar a Ellie (Bella Ramsey). Ahora, en el capítulo 2 de la segunda temporada, llegó el día de despedirnos de su personaje, pero todavía se mantiene viva la ilusión de volverlo a ver.

Si eres fan de 'The Last of Us', entonces, ya sabes lo que se viene para la serie, pero para quienes no lo sean, todo será una sorpresa. Incluso habiéndolo jugado, los productos de la serie de HBO aseguraron que ocurrirán algunos cambios con respecto a las apariciones e intervenciones de los personajes durante los próximos capítulos. ¿Joel regresará?

Joel volverá a aparecer en la segunda temporada

La muerte de Joel, obviamente, significa que Pedro Pascal será parte de menos episodios de la segunda temporada de 'The Last of Us'. Sin embargo, esto no quiere decir que no lo volveremos a ver en pantalla. Joel Miller regresará en futuros episodios a través de secuencias como flashbacks, tal y como se hizo en los videojuegos.

La muerte de Joel ha desencadenado el gran giro de la trama entre Abby y Ellie, personajes que tienen mucho por contar y en quienes se centrará la trama de ahora en adelante. La pérdida de Joel cambió drásticamente la narrativa de la serie y ahora solo queda por saber cómo reaccionarán sus seres queridos en busca de la venganza.

Joel Miller en The Last of Us. | Foto: Captura

¿Cuándo es el final de temporada de 'The Last of Us 2'?

El primer episodio se emitió el 13 de abril de 2025 y fue titulado 'Días futuros'. El final de temporada está programado a realizarse el 25 de mayo con el capítulo número 7. Todos los episodios están disponibles en la plataforma de MAX.